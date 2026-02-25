Cayó el “Turu” Mendieta, líder narco prófugo en Santa Fe

Miércoles, 25 de febrero de 2026

Fue detenido en la capital santafesina tras más de un año prófugo y con recompensa nacional de $5 millones.



La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a Jorge Alberto “Turu” Mendieta, señalado como jefe de una organización dedicada al narcotráfico en la capital provincial. Era uno de los prófugos más buscados y tenía una recompensa de $5 millones por datos que permitieran su captura.



El operativo se realizó en el barrio Las Flores, en la ciudad de Santa Fe, bajo orden de la Justicia federal.



Operativo y captura en la capital



Mendieta estaba prófugo desde diciembre de 2024 y pesaba sobre él un pedido de captura nacional. El Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa para quienes aportaran información sobre su paradero.



Según la investigación, lideraba una estructura narco con base en el barrio Punta Norte y zonas cercanas, dedicada a la venta y distribución de estupefacientes.



En diciembre del año pasado, una serie de allanamientos permitió secuestrar droga fraccionada, balanzas de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Parte de la organización fue desarticulada en esos procedimientos.



Condenas previas a integrantes de la banda



Días antes de su detención, cuatro miembros del grupo fueron condenados en un juicio abreviado realizado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.



Los acusados reconocieron su responsabilidad y recibieron penas de tres años de prisión por delitos vinculados al tráfico y tenencia de estupefacientes. Uno de ellos, con antecedentes, fue condenado a cinco años de prisión efectiva.



La Justicia consideró que todos formaban parte de una estructura cuyo máximo responsable era Mendieta, lo que reforzó la hipótesis fiscal sobre su rol central en la organización.



Recompensas vigentes por otros prófugos



En paralelo, el Ministerio de Seguridad mantiene activas recompensas de $5 millones por información que permita detener a Ernesto Lionel Godoy (39) y Dyonathan Leonardo Da Silva (31), buscados por causas de narcotráfico en el partido bonaerense de General San Martín.



Ambos cuentan con orden de captura nacional e internacional. Las autoridades garantizaron que la identidad de quienes aporten datos será preservada y que el pago se realizará una vez verificada la información.



Con la detención del “Turu” Mendieta, la Justicia federal avanza ahora en la causa principal para determinar el alcance total de la red y posibles nuevas imputaciones en el entramado narco en Santa Fe.



