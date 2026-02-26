Tannuri destacó avances en capacitación laboral y pidió mayor compromiso social

Jueves, 26 de febrero de 2026

La directora del Consejo de Discapacidad detalló los programas de entrenamiento para el trabajo, el acompañamiento a familias y las gestiones realizadas ante organismos nacionales y provinciales.

La directora del Consejo de Discapacidad, Roxana Tannuri, brindó detalles sobre las líneas de acción que se vienen desarrollando en materia de inclusión, capacitación e inserción laboral de personas con discapacidad, y remarcó la importancia de construir una sociedad más comprometida y accesible.



En relación a los proyectos en marcha, explicó que continúan trabajando en programas de entrenamiento laboral que tienen una duración aproximada de ocho meses. Durante ese período, las personas con discapacidad acceden a instancias de formación y prácticas en espacios de trabajo, con el objetivo de adquirir herramientas que les permitan una posterior inserción formal.



“Uno de los principales desafíos sigue siendo el acceso al empleo”, señaló Tannuri, al tiempo que indicó que muchas veces es necesario mantener reuniones previas con las familias, especialmente cuando se trata de jóvenes mayores de 18 años que comienzan su primer acercamiento al ámbito laboral.



La funcionaria aclaró que el programa no obliga a las empresas a reemplazar personal, sino que promueve oportunidades reales de inclusión. En algunos casos, tras finalizar el período de entrenamiento, las personas continúan trabajando en el mismo lugar, mientras que en otros adquieren experiencia que les permite proyectarse a nuevas oportunidades.



Asimismo, Tannuri se refirió a las gestiones realizadas ante organismos nacionales y provinciales, particularmente durante el año pasado, cuando surgieron inconvenientes administrativos vinculados a notificaciones y actualizaciones de datos. En ese contexto, desde el Consejo debieron asesorar a numerosas personas que recibían información errónea o direcciones inexistentes para validar certificados médicos. Según indicó, la situación generó preocupación en alrededor de 25 mil personas en todo el país.



“Antes de implementar una medida, es fundamental conocer la realidad de la población a la que está dirigida”, sostuvo, remarcando que muchas familias no cuentan con acceso a internet o con los recursos necesarios para realizar trámites digitales.



En cuanto a la atención al público, informó que las personas interesadas pueden comunicarse al 365-513 o acercarse a la oficina ubicada en Catamarca 580, de 7 a 19 horas, donde reciben asesoramiento y acompañamiento en distintos trámites.



Finalmente, Tannuri hizo hincapié en la necesidad de promover una inclusión real y cotidiana. “No se trata solo de hablar de inclusión, sino de practicarla”, expresó, ejemplificando con situaciones diarias como estacionar en rampas de acceso o colocar obstáculos en veredas, acciones que dificultan la movilidad de personas en silla de ruedas o con discapacidad visual.



La directora concluyó convocando a la comunidad a asumir un rol activo en la construcción de una sociedad más accesible, empática e igualitaria.



R: Gladis Lencina

