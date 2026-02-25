“Con lectura, dibujo y juego se olvidaban de ser pacientes para volver a ser niños"

Miércoles, 25 de febrero de 2026

La docente correntina fue distinguida por la Universidad Nacional del Nordeste por su trabajo pedagógico con niños hospitalizados durante el verano. Más de 230 chicos participaron de la propuesta educativa.



La docente de nivel primario Cecilia Silvero Saiach fue reconocida con el Premio a la Alfabetización otorgado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en reconocimiento a su compromiso con la educación de niños en situación de hospitalización en la provincia de Corrientes.



Durante los meses de enero y febrero, Silvero Saiach desarrolló una propuesta pedagógica destinada a chicos en edad escolar que, por distintas afecciones de salud, debían permanecer internados o asistir con frecuencia a controles médicos. La iniciativa permitió sostener el vínculo con la escuela incluso en período de vacaciones.



Según relató, el equipo docente asistía una vez por semana al hospital, donde organizaban actividades de lectura, juegos didácticos, propuestas artísticas y ejercicios de matemática. “La idea era sacarlos por un momento de la situación que estaban atravesando y llevarlos a otro mundo, el de la imaginación y las historias”, explicó.



El proyecto alcanzó a aproximadamente 230 niños de entre 3 y 11 años, provenientes tanto de la capital como del interior provincial. Muchos de ellos atravesaban internaciones prolongadas o tratamientos médicos complejos, por lo que la continuidad pedagógica resultó fundamental para evitar la interrupción de sus trayectorias escolares.



La docente destacó que la experiencia no solo fortaleció los procesos de alfabetización, sino que también generó un espacio de contención emocional para los chicos y sus familias. “A través de la lectura, el dibujo y el juego, por momentos podían olvidarse de que eran pacientes y volver a ser simplemente niños”, señaló.



El reconocimiento de la UNNE pone en valor una tarea que muchas veces permanece invisible: garantizar el derecho a la educación en contextos adversos. En este caso, la alfabetización no solo se entendió como aprendizaje académico, sino también como herramienta de inclusión, acompañamiento y esperanza.



Silvero Saiach agradeció a las autoridades educativas, a la comunidad hospitalaria y a las familias por el acompañamiento, y reafirmó su compromiso de continuar trabajando para que ningún niño vea interrumpida su escolaridad por motivos de salud.



R: Gladis Lencina