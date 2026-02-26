Corrientes se adhiere al Paro Nacional: "No es lo mismo 600 mil a cobrar 1 millón"

Jueves, 26 de febrero de 2026

El 2 de marzo habrá paro docente en todo el país. En Corrientes, SUTECO confirmó adhesión y reclamó mejoras salariales y mayor financiamiento educativo.



El gremio SUTECO confirmó que los docentes correntinos participarán del paro nacional convocado para el próximo 2 de marzo.



El secretario general del sindicato, Fernando Ramírez, aseguró que la medida tendrá un fuerte impacto en las escuelas públicas de la provincia y que se espera una adhesión masiva.



Según explicó, la protesta se enmarca en un reclamo salarial y en la demanda de mayor inversión para el sistema educativo.



Reclamo salarial y financiamiento educativo



Desde el gremio advirtieron que la situación económica de los trabajadores de la educación es crítica en varias jurisdicciones del país.



Ramírez sostuvo que existe un reconocimiento por parte del Gobierno provincial sobre la reducción del financiamiento nacional destinado a educación, lo que —según planteó— agrava el funcionamiento del sistema.



El dirigente señaló que el deterioro salarial afecta directamente a los docentes y repercute en la calidad educativa.



Críticas a la política nacional



La medida de fuerza también apunta a expresar un posicionamiento frente a las políticas del Gobierno nacional.



En ese sentido, el titular de SUTECO afirmó que el paro docente nacional busca marcar un límite a la administración de Javier Milei en materia educativa y salarial.



El sindicalista remarcó que el reclamo se replica en distintas provincias y que la convocatoria es unificada en todo el país.



Convocatoria a las familias



Desde el sindicato llamaron a los padres y madres a involucrarse en la situación de las escuelas públicas.



Propusieron que las familias se acerquen a los establecimientos educativos para observar las condiciones edilicias y acompañar los reclamos ante las autoridades



El paro docente del 2 de marzo podría afectar el normal inicio de actividades en varias provincias, mientras se aguardan definiciones sobre eventuales instancias de diálogo entre los gremios y el Gobierno.

