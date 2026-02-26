Monte Caseros se une para que una niña con parálisis cerebral viaje a México

Jueves, 26 de febrero de 2026

Laura Belén Bordón impulsa una colecta y una marcha solidaria para que su hija de 10 años pueda acceder a un tratamiento neurológico especializado en Monterrey. La familia necesita reunir 20 mil dólares antes del 6 de marzo.





La comunidad de Monte Caseros volvió a demostrar su espíritu solidario con la campaña “Todos por Malena”, una iniciativa que busca recaudar fondos para que Malena Toledo, de 10 años, pueda viajar a Monterrey y realizar un tratamiento neurológico especializado.



Su mamá, Laura Belén Bordón, contó que Malena nació prematura, gemela, y que atravesó sus primeros meses de vida internada en la capital provincial debido a complicaciones que le provocaron una lesión neurológica. A raíz de ello, fue diagnosticada con parálisis cerebral.



Desde entonces, la niña realiza múltiples terapias: kinesiología, terapia ocupacional, estimulación, acompañamiento escolar y tratamientos específicos para fortalecer su desarrollo motor y cognitivo. “Malena es súper enérgica, le encanta hablar, es muy sociable. Siempre estamos trabajando para que tenga una vida más linda y con mayor autonomía”, expresó su madre.



La posibilidad de viajar a México representa una nueva esperanza. El tratamiento al que aspiran acceder está orientado a la estimulación neurológica y regeneración celular, con el objetivo de mejorar las conexiones cerebrales y, especialmente, su movilidad. “Buscamos que pueda ganar mayor libertad en sus movimientos y mejorar su calidad de vida en todos los aspectos”, explicó Laura.



Para concretar el viaje, la familia necesita reunir 20 mil dólares antes del 6 de marzo, fecha límite para abonar el tratamiento. Mientras tanto, avanzan con actividades solidarias, difusión en redes sociales y una marcha que recorrerá la ciudad para visibilizar la causa.



Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago maleamexico.mp. También pueden seguir la campaña en Instagram en la cuenta @maleamexico o comunicarse vía WhatsApp al 3775-4610005.



La familia además aguarda respuestas de autoridades provinciales y municipales para sumar apoyos institucionales. “Cada ayuda cuenta. Estamos trabajando sin parar para lograr este sueño”, concluyó Laura, con la esperanza de que Monte Caseros y toda la región se unan para acompañar a Malena en este desafío.



R: Gladis Lencina