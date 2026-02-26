Sociedad Rural reclama que animales secuestrados mueren de hambre

Fernando Gianelli denunció la inacción del fiscal en una causa que mantiene a más de 80 cabezas de ganado bajo custodia judicial en el predio de la entidad.Asegura que no hay pasto suficiente, que los animales presentan un grave deterioro.



El presidente de la Sociedad Rural de La Cruz, Fernando Gianelli, volvió a manifestar su preocupación por la crítica situación de los animales secuestrados en una causa judicial y que permanecen en el predio de la entidad rural en La Cruz.



Según relató, en un primer momento se realizaron múltiples gestiones, incluso se dispuso un camión y se colaboró con toda la logística necesaria. Sin embargo, con el paso de los días y al disminuir la exposición mediática del caso, las respuestas oficiales se diluyeron.



“Cuando se apagó el fuego mediático, se apagó todo”, expresó, graficando el estado de abandono que, asegura, atraviesa la situación.



Actualmente quedarían alrededor de 85 animales en el predio de la Sociedad Rural, sin pastura suficiente para alimentarse. Gianelli advirtió que algunos ya presentan un marcado deterioro físico e incluso infecciones, producto de la falta de asistencia. “Se están muriendo de hambre. No podemos intervenir por nuestra cuenta porque incurriríamos en un problema legal”, explicó.



El dirigente indicó que existe una resolución previa —originada en un caso similar ocurrido en 2018— que exige cumplir determinados requisitos antes de autorizar un eventual traslado. En ese marco, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) habría solicitado condiciones específicas vinculadas a la disponibilidad de campos y garantías sanitarias para poder recibir los animales.



No obstante, Gianelli sostuvo que hace más de dos semanas y media esperan definiciones del fiscal interviniente sin obtener respuestas. “Se enviaron mensajes, se hicieron llamados, pero no hay novedades. La causa está cada vez más lenta”, afirmó, señalando que la falta de decisión judicial impide adoptar medidas urgentes.



Mientras tanto, desde la Sociedad Rural gestionaron ayuda para mitigar la emergencia. El presidente agradeció al Ministerio de Producción provincial por el envío de rollos y forraje para, al menos, garantizar alimento en el corto plazo.



La entidad reiteró el pedido urgente a la Justicia para que autorice el traslado o disponga una solución inmediata que evite más muertes y ponga fin a una situación que califican como insostenible.



R: Gladis Lencina