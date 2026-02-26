Producción de oréganos, uso de esencia y motor económico

El intendente de Alvear, Martín Vera avanzó en una agenda de trabajo para el fortalecimiento productivo local con eje en el acompañamiento a pequeños productores. El impulso de nuevas alternativas agrícolas y el cuidado ambiental por deforestación



En declaraciones recientes, el jefe comunal explicó que la primera acción del programa será garantizar las condiciones básicas para que los proyectos puedan desarrollarse de manera ordenada. “Debemos asegurar que las acciones se concreten correctamente, desde la preparación del terreno hasta la infraestructura necesaria, como la red eléctrica, que es fundamental para que los productores puedan comenzar a trabajar”, señaló.



Uno de los puntos centrales es la promoción del cultivo de orégano como alternativa productiva. Desde el Municipio se convocará a vecinos que cuenten con terrenos aptos para sumarse a la iniciativa, inscribiéndose en la comuna para permitir un seguimiento técnico y organizativo. Además, se prevén visitas a los productores junto a referentes del sector, con el objetivo de relevar datos, recuperar plantaciones tradicionales y fomentar nuevas superficies de cultivo.



Vera remarcó que el proyecto no solo apunta a la generación de ingresos, sino también a ofrecer opciones en una zona que presenta problemas de deforestación. “Es importante animarse a otros tipos de producción y no quedarse en una sola alternativa. Mientras el cultivo crece, debemos pensar qué otras actividades pueden complementar y sostener el trabajo local”, expresó.



El intendente también vinculó la iniciativa con la recuperación de saberes tradicionales y el valor del orégano como producto con propiedades beneficiosas para la salud, destacando su uso en infusiones y como complemento natural. En ese sentido, sostuvo que se trata de “una oportunidad para retomar prácticas de nuestros abuelos y, al mismo tiempo, generar desarrollo económico”.



En paralelo, informó que días atrás se eligió al nuevo presidente de la federación vinculada al sector, espacio desde el cual se viene articulando el trabajo conjunto con productores y representantes de distintos municipios interesados en replicar la experiencia.



Desde la gestión municipal indicaron que el objetivo principal es generar empleo local, preservar las forestaciones de la zona y consolidar un esquema de producción sostenible que permita a las familias permanecer y crecer en Alvear.



R: Gladis Lencina