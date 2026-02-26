Tragedia: 46 muertos y 21 desaparecidos por lluvias en Minas Gerais

El temporal en Minas Gerais dejó 46 víctimas y 21 desaparecidos. Hay más de 3.600 afectados y riesgo de nuevas lluvias. Brasil continúa con intensas tareas de búsqueda en el estado de Minas Gerais, donde lluvias históricas provocaron al menos 46 muertes y 21 personas permanecen desaparecidas. Las ciudades más golpeadas son Juiz de Fora y Ubá.



Las autoridades mantienen la alerta roja ante la posibilidad de nuevas precipitaciones que podrían agravar la emergencia.



Balance de víctimas y daños



En Juiz de Fora se registraron 40 fallecidos y 19 desaparecidos. Además, unas 3.000 personas quedaron temporalmente sin hogar y otras 400 perdieron completamente sus viviendas.



En Ubá, el saldo es de seis muertos, dos desaparecidos y más de 200 damnificados.



El número total de afectados en la región asciende a 3.600, mientras continúan nueve operativos simultáneos de rescate y asistencia.



Búsqueda contrarreloj



Equipos de bomberos, brigadistas y fuerzas de seguridad trabajan en la remoción de escombros y el rastreo de personas. Solo en Juiz de Fora participan 87 efectivos especializados.



Los barrios más comprometidos presentan viviendas destruidas y calles cubiertas de barro tras deslizamientos de tierra. En algunas zonas periféricas, los propios vecinos realizan tareas de limpieza ante la demora de la ayuda oficial.



Lluvias récord y riesgo latente



Según el Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden), la región atraviesa el febrero más lluvioso de su historia, con 589 milímetros acumulados, más del triple del promedio habitual.



El organismo advirtió que el suelo permanece saturado y que el drenaje urbano es insuficiente, lo que eleva el riesgo de nuevas inundaciones y derrumbes en los próximos días.



Asistencia del gobierno federal



El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció que destinará 800 reales por persona que haya perdido su vivienda. Los fondos serán transferidos a las municipalidades para su distribución.



Mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos, el foco está puesto en evitar más víctimas ante el pronóstico de nuevas lluvias. Las próximas jornadas serán determinantes para evaluar la magnitud final del desastre y la capacidad de respuesta del Estado.