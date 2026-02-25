Realizarán audiencia preliminar en el auditorio de la Facultad de Derecho

Miércoles, 25 de febrero de 2026



La información actualizada sobre el caso Loan indica que el viernes 27 de febrero, la audiencia preliminar se llevará a cabo en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, en la ciudad de Corrientes.



La determinación fue adoptada en razón de la magnitud del proceso, que cuenta con 17 imputados. A ello se suman siete representantes del Ministerio Público Fiscal Federal, además de los abogados defensores y querellantes, lo que configura la intervención de más de una veintena de letrados en una audiencia de carácter oral y público, informó el colega de Goya, Juan Cruz Velasquez.



Los 17 acusados están divididos en dos grupos: el primero está compuesto por Laudelina Peña, Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, mientras que el segundo incluye a Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.



Las autoridades judiciales explicaron que las causas se unifican en un solo juicio debido a que "la prueba y los hechos están estrechamente vinculados", lo que también evita la división de competencias entre distintos fueros.



Frente a este escenario, y considerando la necesaria presencia de las partes, público y personal judicial, la sede habitual del Tribunal Oral Federal resultaba insuficiente para garantizar condiciones adecuadas de espacio y organización.



En consecuencia, el Tribunal resolvió fijar como lugar de realización el amplio auditorio de la casa de estudios, ubicado sobre avenida Libertad 5460, en la capital correntina, asegurando así el normal desarrollo del acto procesal y la debida publicidad que exige esta instancia.