Boca emitió un contundente comunicado en respaldo a "Chiqui" Tapia y Toviggino

Miércoles, 25 de febrero de 2026

La comisión directiva publicó en sus redes sociales un extenso texto en línea con otros clubes. La medida de fuerza afectará la fecha 9 del torneo, que coincide con las indagatorias del presidente y el tesorero de AFA en la causa por evasión.





Luego del llamado a indagatoria de la Justicia para Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por irregularidades impositivas, los clubes de la Liga Profesional llamaron a un paro de actividades. En las últimas horas, muchos hicieron comunicados, entre ellos Boca, que respaldó al presidente y al tesorero de la AFA.



En el documento, el Xeneize aseguró que acompañará la medida y expresó su banca a los dirigentes de la casa madre. "No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto. A ellos, nuestro abrazo más sincero", escribieron.



La medida comenzará el jueves 5 de marzo y se extenderá hasta el domingo 8, fecha en la que Tapia y Toviggino están llamados a declarar.



El comunicado oficial de Boca sobre el paro en el fútbol argentino



La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors informa que el Club acompañará la resolución adoptada por los clubes que integran la Liga Profesional y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, mediante la cual se dispone la suspensión de la fecha 9 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol como decisión excepcional.



En primer lugar, expresamos nuestra más profunda solidaridad con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino. No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto. A ellos, nuestro abrazo más sincero.



En cuanto a la medida adoptada, se enmarca en un escenario que genera gran inquietud institucional para el conjunto del fútbol argentino. Las actuaciones recientemente impulsadas contra autoridades de la AFA, así como el modo en que han sido divulgadas públicamente determinadas decisiones, configuran una situación que trasciende un debate técnico o administrativo y que impacta en la normalidad del sistema.



Boca Juniors entiende que el funcionamiento regular de las instituciones que organizan la competencia constituye un principio básico para garantizar previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica. Cuando ese equilibrio se ve alterado, corresponde adoptar posiciones claras en resguardo del orden institucional.



Nuestro Club sostiene el modelo asociativo que históricamente ha distinguido al fútbol argentino: entidades sin fines de lucro, gobernadas por sus socios y con fuerte compromiso social. Defender ese esquema implica también preservar su autonomía frente a cualquier embate que intente debilitarlo.



Por ello, entendemos que actuar con responsabilidad institucional es una obligación cuando se encuentran comprometidos principios estructurales del sistema.



El Club Atlético Boca Juniors reafirma su compromiso con la estabilidad, la transparencia y el respeto al marco legal que debe regir para todas las instituciones del fútbol argentino.