Trabajadores de Alal denuncian falta de pago de indemnización

Miércoles, 25 de febrero de 2026

Mariano Gauna, delegado de los empleados, afirmó que la empresa cerró sin previo aviso y dejó a 160 trabajadores sin empleo. Reclaman el pago total de las indemnizaciones y asistencia para las familias afectadas.



La crisis laboral en la empresa Alal, con sede en Goya, sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de su delegado, Mariano Gauna, quien expuso la delicada situación que atraviesan los trabajadores despedidos.



Según explicó, la firma envió telegramas de despido sin previo aviso y comunicó de manera unilateral que abonaría solo el 50% de la indemnización correspondiente. Sin embargo, denunció que hasta el momento no se concretó ni siquiera ese pago parcial. “La pelea principal es que se cumpla con el 100% de la indemnización como corresponde”, sostuvo.



Gauna remarcó que más de la mitad de los 160 empleados desvinculados cuentan con más de 20 años de antigüedad y tienen entre 50 y 60 años, lo que dificulta seriamente su reinserción laboral. Además, señaló que en muchos casos se trata del único ingreso familiar, afectando de manera directa a unas 260 familias de la ciudad.



El delegado también indicó que, a lo largo de los años, los trabajadores aceptaron acuerdos desfavorables —como sumas no remunerativas— con el objetivo de sostener la continuidad laboral y evitar cierres. “Siempre cedimos para que la empresa siga funcionando, pero esta vez no hubo diálogo”, expresó.



En paralelo, los despedidos mantuvieron reuniones con autoridades municipales, provinciales y representantes gremiales para gestionar un paquete de asistencia social que incluye módulos alimentarios, ayuda con servicios básicos e impuestos municipales. También solicitaron que los beneficios escolares que reciben empleados públicos se extiendan a las familias afectadas.



Respecto a la conducción de la empresa, Gauna afirmó que continúa en manos de la familia Loyola, los mismos directivos con quienes mantenían negociaciones en años anteriores. “Nos llama la atención la forma en que se dio todo, porque hasta el año pasado la producción se desarrollaba con normalidad”, indicó.



Mientras avanzan las gestiones judiciales por el reclamo indemnizatorio, los trabajadores no descartan nuevas medidas de visibilización del conflicto. La incertidumbre y la preocupación predominan entre las familias que, de un día para otro, quedaron sin su fuente de ingresos.



R. Gladis Lencina