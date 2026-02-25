Sheinbaum garantiza seguridad en México para el Mundial 2026

Miércoles, 25 de febrero de 2026

La presidenta aseguró que no existen riesgos para turistas ni delegaciones durante la Copa del Mundo 2026.



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el país ofrece “todas las garantías” para la realización del Copa Mundial de la FIFA 2026 y descartó riesgos para visitantes.



La mandataria respondió a consultas de la prensa sobre la seguridad de los turistas y delegaciones que viajarán para el torneo internacional, que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.



Garantías para el evento deportivo



Sheinbaum sostuvo que el Gobierno trabaja en coordinación con autoridades estatales y municipales para asegurar el normal desarrollo de los partidos y actividades vinculadas al Mundial 2026.



Remarcó que no existen amenazas que pongan en duda la realización del certamen y que el país cuenta con protocolos de seguridad y logística acordes a un evento de escala global.



Preparativos y organización



México será una de las sedes principales del campeonato, que atraerá a miles de aficionados extranjeros y generará un fuerte impacto económico en turismo, hotelería y comercio.



La planificación incluye operativos especiales en las ciudades anfitrionas, refuerzo en infraestructura y coordinación con organismos internacionales para garantizar estándares de seguridad.



Impacto internacional



El Mundial 2026 será uno de los eventos deportivos más importantes de la década y representa una oportunidad estratégica para posicionar a México como destino turístico y sede de grandes competencias.



De cara a la cuenta regresiva del torneo, el Gobierno nacional continuará presentando avances en materia de organización y seguridad, con el objetivo de consolidar la confianza de equipos, visitantes y organismos internacionales.