Irán despliega misiles y drones en el Golfo

Miércoles, 25 de febrero de 2026

La Guardia Revolucionaria inició ejercicios militares en el golfo Pérsico ante el refuerzo militar de Estados Unidos.



La Guardia Revolucionaria de Irán comenzó maniobras militares en el golfo Pérsico, en un escenario de creciente tensión con Estados Unidos por el programa nuclear iraní y el despliegue de fuerzas norteamericanas en la región.



El operativo incluye misiles, artillería, drones, fuerzas especiales y vehículos blindados, según informó la televisión estatal iraní.



Ejercicios con foco en disuasión



El comandante de las fuerzas terrestres del cuerpo militar, Mohammad Karami, explicó que los entrenamientos responden a “amenazas existentes” y buscan demostrar capacidad de reacción ante cualquier escenario.



Las maniobras se concentran en áreas cercanas a rutas marítimas estratégicas para el comercio internacional de hidrocarburos, consideradas puntos sensibles para la seguridad regional.



Desde Teherán sostienen que el objetivo es reforzar la defensa costera y exhibir capacidad tecnológica, incluyendo sistemas de guerra electrónica y operaciones con drones.







Advertencias cruzadas



El ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadé, afirmó que el país no pretende iniciar un conflicto, pero aseguró que responderá con firmeza ante cualquier ataque. Las declaraciones se producen tras advertencias del presidente Donald Trump sobre un posible “ataque limitado” si no hay avances en las negociaciones nucleares.



Irán advirtió que cualquier ofensiva será considerada un acto de agresión y tendrá una respuesta “decisiva”.



La relación bilateral se deterioró aún más después de los bombardeos registrados en junio de 2025, que dejaron más de mil muertos en territorio iraní, en medio de intentos por reactivar el acuerdo nuclear firmado en 2015 y debilitado tras la salida estadounidense en 2018.



Mayor presencia militar en la región



En paralelo, Estados Unidos incrementó su despliegue aéreo y naval en Europa y Medio Oriente luego del fracaso de una nueva ronda de conversaciones nucleares.



Reportes basados en imágenes satelitales indican el traslado de más de 150 aeronaves en pocos días, uno de los movimientos militares más significativos en la zona en las últimas dos décadas.



La combinación de ejercicios iraníes y refuerzos estadounidenses eleva la presión diplomática en un momento clave para las negociaciones. En las próximas semanas se espera que continúen los contactos indirectos para intentar evitar una escalada mayor en el Golfo.