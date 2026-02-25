Voraz incendio amenazó zona comercial en el centro

Miércoles, 25 de febrero de 2026

Un incendio de gran magnitud se desató anoche en pleno centro de la capital correntina, en la manzana comprendida por las calles Paraguay, Uruguay, Yrigoyen y San Martín.





El foco ígneo se inició alrededor de las 21:20 en el depósito de una colchonería y se propagó por el patio interno hacia una playa de estacionamiento con ingreso por San Martín.



Siete dotaciones de Bomberos trabajaron intensamente para contener las llamas, ingresando por viviendas linderas para acceder al corazón de la manzana. Cerca de las 22:30 el fuego fue controlado, aunque continuaban las tareas de enfriamiento.



La zona permaneció vallada en un radio de dos cuadras.

