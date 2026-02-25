Vestir con uniforme a un alumno ronda los $ 200 mil

Miércoles, 25 de febrero de 2026

Los precios son variados. Un pantalón se ofrece a $40.000, una camisa cuesta $ 24.000. Chombas 35 mil, remeras desde $29.000. Las medias tienen precio de $ 3.000 y los cintos $ 4.000. Zapatos $45 mil y sin contar algún suéter si está fresco.



Los correntinos están optando por renovar las indumentarias escolares para este ciclo lectivo 2026. Pese a requerir una inversión que ronda los $50.000 por alumno, los tutores están invirtiendo en nuevos uniformes ayudados por las financiaciones que ofrecen las tarjetas de crédito.



El regreso a clases se siente en los locales del centro comercial de Corrientes. Las tiendas de indumentaria, calzado y librerías registran una afluencia constante de clientes en los dos turnos. Dentro del grupo, los vendedores de uniformes arrojan un buen balance positivo en contraste con el 2025.



Desde Textil Panamericana, casa especializada en ventas de uniformes escolares, aseguraron que desde hace una semana comenzaron a llegar los clientes interesados en las ropas de colegiales, especialmente chombas, medias y pantalones. "Estamos registrando muchos pagos con tarjeta de crédito y transferencia", precisaron desde el local ubicado sobre Salta 917.



"Hay camisas a partir de $21.000. Mientras que los pantalones comienzan en $32.000", describió una de las vendedoras del salón. Allí ofrecen indumentaria para escuelas como San Martín, Hipólito Yrigoyen, Salesiano, Pío XI, Misericordia, Manuel Belgrano, entre otras.



Si se tiene en cuenta estos presupuestos, la inversión promedio para renovar un conjunto completo ronda los $50.000. Claro que el precio de los uniformes también varía de acuerdo a la escuela.



Un panorama de valores similares dieron desde una costurería, "En cuanto a los valores actuales del mercado, una chomba de calidad premium ronda hoy entre los $30.000 y $35.000, mientras que los pantalones llegar hasta los $40.000", dijo Paola Rodríguez, una modista que se dedica al rubro. Enfatizó la importancia de elegir telas de primera línea: "A veces lo barato sale caro. Una prenda económica puede durar un mes, mientras que una de buena calidad permite que los padres realicen la compra una sola vez en todo el año".



Los usados

Las ventas a través de las redes sociales, como la sección Market Place de Facebook, son una alternativa con menor oferta esta temporada. Allí se pueden conseguir polleras desde $10.000 y hasta $20.000.



A su vez se pueden encontrar uniformes completos. Por ejemplo, uno del Colegio Nacional para mujer cotizaba a $40.000. O bien una pollera, camisa y tres suéter del Colegio Hipólito Yrigoyen a $70.000. Claro que estos "ofertones" están sujetos a los talles de quienes los dejan en desuso.



Debido a estas complicaciones y a la dudosa calidad de telas, los padres y tutores están optando por renovar el guardarropas.



A la vez que se evidencia un fuerte interés de los cliente por comprobar presencialmente la calidad de telas. Otro aspecto que juega en contra de las compras online.



A nivel macro, el comportamiento de los clientes define una señal de recuperación económica; aunque la existencia del crédito sigue siendo indispensable para sostener el consumo.