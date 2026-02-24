“Sin diagnóstico los chicos se mueren”, expresó Paola Chequin

En Cadena Inclusiva, la madre del niño correntino que falleció por adrenoleucodistrofia cuestionó la falta de pesquisa neonatal ampliada y denunció falencias en el sistema de salud. Convocó además a una jornada de concientización en el Parque Cambá Cuá



Con un testimonio atravesado por el dolor y la firmeza, Paola Chequin volvió a alzar la voz en el programa Cadena Inclusiva para reclamar mayor compromiso del Estado en materia de salud pública y diagnóstico temprano de enfermedades poco frecuentes.



Madre de Beltrán, el niño correntino que falleció tras padecer adrenoleucodistrofia, insistió en que el acceso a la información y a estudios preventivos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. “Nadie desea que su hijo nazca con una enfermedad, pero cuando eso pasa, tener información es valiosísimo”, expresó.



Chequin remarcó que la pesquisa neonatal ampliada es una herramienta clave para detectar patologías a tiempo y evitar que el sistema de salud deba intervenir cuando el cuadro ya es irreversible. “Sin diagnóstico, las historias terminan igual. Los chicos se mueren sin saber por qué”, afirmó con contundencia.



Durante la entrevista, también cuestionó las condiciones del sistema sanitario provincial. Señaló que el resonador del Hospital Pediátrico Juan Pablo II no funciona desde hace años, lo que obligó a su hijo a realizar estudios en el Instituto de Cardiología de Corrientes. “Es el único hospital que recibe a niños de la capital y localidades cercanas. No puede no funcionar un resonador”, sostuvo.



Para la madre, la salud debe ser uno de los pilares centrales de cualquier política pública, al mismo nivel que la educación y la seguridad. “Si no le damos la importancia que se merece, estamos fallando demasiado”, manifestó, al tiempo que lamentó la falta de respuestas oficiales pese a los reiterados reclamos.



Beltrán no tenía antecedentes familiares de la enfermedad, lo que dificultó aún más el diagnóstico. Según relató, durante meses advirtió a distintos especialistas sobre señales que no consideraba normales, pero las respuestas fueron minimizadas. La enfermedad avanzó rápidamente y en siete meses el desenlace fue irreversible.



En el marco del Mes de las Enfermedades Poco Frecuentes, Chequin convocó a la comunidad a participar de una jornada de concientización que se realizará el 18 de febrero en el Parque Las Macuás, en la ciudad de Corrientes. Allí se enterrará una cápsula del tiempo que será abierta dentro de diez años, con mensajes, deseos y reclamos de familias atravesadas por estas patologías.



El encuentro incluirá actividades recreativas para niños, espacios de información y una convocatoria abierta a toda la comunidad. “Queremos que vean que no somos pocos. Las enfermedades poco frecuentes existen y pueden tocarle a cualquiera”, señaló.



El mensaje de Paola Chequin no solo busca honrar la memoria de su hijo, sino también transformar el dolor en acción colectiva. Su reclamo es claro: diagnóstico temprano, políticas públicas concretas y un sistema de salud que no llegue tarde.



R: Gladis Lencina