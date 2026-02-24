Dormir con el celular cerca afecta el descanso

Martes, 24 de febrero de 2026

Investigaciones advierten que el uso nocturno del móvil altera el sueño; la OMS descarta riesgos claros por radiación en condiciones normales.



Tener el celular en la mesa de luz o debajo de la almohada se volvió una costumbre habitual. Sin embargo, distintos estudios científicos coinciden en que esta práctica puede deteriorar la calidad del sueño, no tanto por la radiación, sino por los hábitos asociados al uso del dispositivo antes de dormir.



La Organización Mundial de la Salud sostiene que, en condiciones habituales, no existen pruebas concluyentes de que los campos electromagnéticos de bajo nivel causen daños. El foco del problema, según la evidencia disponible, está en el uso prolongado y en la exposición a la luz de la pantalla.



Luz azul y alteración de la melatonina



Uno de los principales factores señalados por la ciencia es la luz azul que emiten las pantallas LED. Esta iluminación retrasa la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño y vigilia.



Un metaanálisis con más de 36.000 participantes encontró que el uso excesivo de smartphones incrementa más del 200% el riesgo de mala calidad de sueño. Revisar redes sociales o responder mensajes antes de acostarse mantiene al cerebro en estado de alerta y dificulta conciliar el descanso profundo.



Además, investigaciones en estudiantes universitarios detectaron que quienes utilizan el teléfono durante la noche duermen menos horas y presentan mayor fragmentación del sueño.





¿Radiación o hábitos?



El debate sobre la radiación de los celulares persiste, pero los organismos internacionales remarcan que la evidencia no demuestra daños en condiciones normales de uso.



Algunos estudios experimentales analizaron la exposición a frecuencias similares a Wi-Fi, Bluetooth o redes 5G. En ciertos casos se observaron cambios leves en parámetros del sueño, aunque los efectos no fueron generalizados y podrían depender de factores individuales, incluso genéticos.



La mayoría de los especialistas coincide en que el mayor impacto negativo está relacionado con la conducta: tener el teléfono al alcance facilita su uso y retrasa el momento de apagar la luz.



Recomendaciones para dormir mejor



Para mejorar la calidad del descanso, los expertos sugieren medidas simples:



Dejar el celular al menos a un metro de la cama.



Activar el modo avión o “No molestar” durante la noche.



Establecer una hora límite para cortar el uso de pantallas.



Sustituir el tiempo frente al móvil por lectura o técnicas de relajación.



Alejar el dispositivo no solo reduce la exposición a la luz azul, sino también la tentación de interactuar con él.



En un contexto donde el insomnio y los trastornos del sueño son cada vez más frecuentes, revisar los hábitos digitales puede ser una estrategia clave. El consenso científico actual apunta a que mejorar la higiene del sueño depende menos de la radiación y más de cómo y cuándo usamos el celular antes de dormir.



