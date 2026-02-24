Fracasó la negociación por el cierre de Fate

Martes, 24 de febrero de 2026

La audiencia en Trabajo fracasó y la empresa confirmó que no reabrirá la planta; hay 920 despidos en juego.



La audiencia entre Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) terminó sin acuerdo tras el cierre de la planta de San Fernando. La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva reunión para el 4 de marzo, en plena conciliación obligatoria.



El conflicto impacta en 920 trabajadores despedidos y suma tensión en el sector industrial del conurbano bonaerense.



Audiencia sin consenso y nueva convocatoria



El Ministerio de Capital Humano informó que no hubo entendimiento entre las partes durante la audiencia realizada este lunes. Ante la falta de avances, se fijó una nueva instancia de negociación para el miércoles 4 de marzo a las 11.



La cartera laboral sostuvo que continuará promoviendo el diálogo para resguardar el empleo y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.



La conciliación obligatoria, dictada por 15 días, impide que tanto la empresa como el gremio adopten medidas que modifiquen la situación previa al conflicto.





La postura de la empresa



Desde la compañía señalaron que mantendrán la decisión de cerrar la planta de San Fernando y que no habrá reapertura permanente.



Indicaron además que, si bien acatarán la conciliación obligatoria, no pueden retomar la actividad porque la fábrica continúa ocupada por el sindicato.



La firma también ratificó que las indemnizaciones están disponibles para quienes opten por cobrarlas, mientras se desarrolla el proceso administrativo.



Intervención provincial y tensión sindical



En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó una medida equivalente para intervenir en el conflicto, al que calificó como de “extrema gravedad”.



El cierre fue oficializado la semana pasada mediante un comunicado del Directorio, que atribuyó la decisión a cambios en las condiciones de mercado y a la necesidad de redefinir su estrategia productiva.



Con más de 80 años de trayectoria en la industria del neumático y presencia en mercados internacionales, la empresa atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente.



Qué puede pasar ahora



La próxima audiencia será clave para determinar si existe margen de negociación o si el cierre definitivo se consolida. Mientras tanto, la conciliación obligatoria mantiene en suspenso el conflicto, con 920 puestos de trabajo en el centro de la discusión.