Participantes de Gran Hermano recibirán 137 mil pesos semanales con viático

Martes, 24 de febrero de 2026

A días del estreno, trascendió la cifra que percibirán los nuevos jugadores por cada semana dentro de la casa y el monto abrió un fuerte debate.



El regreso de Gran Hermano en su versión "Generación Dorada" ya empezó a dar que hablar incluso antes del estreno. Esta vez, el foco no está puesto en las estrategias ni en los posibles romances dentro de la casa, sino en el dinero: trascendió cuál sería la suma que percibirían los concursantes por cada semana de permanencia y el dato generó sorpresa.



La información fue revelada por Santiago Sposato, panelista del ciclo de streaming Ya fue todo, quien detalló que los nuevos participantes que ingresen este lunes 23 cobrarían 137 mil pesos semanales.



"Cuando vos salgas te van a decir: estuviste 17 semanas, bueno, te corresponde tanto", explicó, dando a entender que el monto final dependerá estrictamente del tiempo que cada jugador logre mantenerse en competencia.



Si se proyecta ese pago a un mes completo, el total rondaría los 548.000 pesos. La cifra abrió el debate porque el Salario Mínimo, Vital y Móvil se ubica en 346.800 pesos por jornada completa. Aunque el monto del reality supera ese piso, muchos remarcaron que los concursantes permanecen aislados las 24 horas del día, sin descanso ni privacidad, y además generan contenido constante para televisión y plataformas digitales.



Como era de esperar, el dato se viralizó rápidamente y provocó una ola de comentarios en redes sociales. Numerosos usuarios consideraron que el pago resulta bajo en relación con la exposición pública, el desgaste emocional y la presión que implica formar parte del programa.



De todos modos, cabe recordar que quien se consagre ganador no solo sumará lo percibido semana a semana, sino también el premio mayor, que en la edición anterior alcanzó los 84 millones de pesos. Aun así, el monto semanal ya instaló la discusión sobre cuánto vale realmente la experiencia de participar en el reality más visto del país.



