Mantilla impulsa la lectura con identidad cultural local

Martes, 24 de febrero de 2026

Desde la localidad de Mantilla, la coordinadora del programa colectivo de lectura de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa del Ministerio de Educación de Corrientes Daira Rodríguez Bustinduy dio a conocer los detalles de la propuesta



La coordinadora Daira Rodríguez Bustinduy presentó los alcances del proyecto que articula literatura, tradición y escuela en el marco de una propuesta del Ministerio de Educación. “Lectura entre el Carnaval y el Chamamé”, una iniciativa que busca fortalecer el hábito lector vinculándolo con la identidad cultural correntina.



La propuesta se enmarca en una política educativa que promueve la lectura como práctica social, colectiva y situada, integrando expresiones propias de la provincia como el carnaval y el chamamé. El objetivo es que los estudiantes no solo accedan a textos literarios, sino que puedan dialogar con ellos desde su propio contexto cultural.



Según explicó la coordinadora, el programa apunta a generar espacios de encuentro en las escuelas, donde la lectura se transforme en una experiencia compartida, atravesada por la música, la historia y las tradiciones populares. En ese sentido, el chamamé —declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO— y el carnaval correntino funcionan como ejes que conectan la literatura con la identidad regional.



La iniciativa contempla actividades en distintos niveles educativos, con materiales seleccionados especialmente para trabajar la comprensión lectora, la producción escrita y la reflexión cultural. Además, se promueve la participación activa de docentes y equipos directivos para sostener el proyecto en el tiempo.



Rodríguez Bustinduy destacó que el programa busca revalorizar las raíces culturales como puerta de entrada a la lectura, entendiendo que cuando los estudiantes se reconocen en los contenidos, el vínculo con los libros se fortalece.



De esta manera, “Entre el Carnaval y el Chamamé” se consolida como una propuesta que combina educación y cultura, reafirmando el compromiso del sistema educativo provincial con la formación integral y la construcción de identidad desde las aulas.



R: Gladis Lencina