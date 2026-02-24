Corte total en la Ruta Provincial 79 por el colapso de un puente para la producción

Productores y miembros de un consorcio vial decidieron interrumpir el tránsito ante el grave deterioro de la estructura. Miguel Rosbaco advirtió que la falta de respuestas oficiales agrava el impacto económico en la región.



La circulación por la Ruta Provincial 79 permanece interrumpida desde este lunes luego de que productores de la zona resolvieran cortar el paso ante el avanzado deterioro de un puente estratégico para la actividad productiva.



Miguel Rosbaco, integrante del consorcio que se encarga del mantenimiento del camino, explicó que la medida se tomó por razones de seguridad. Según detalló, la cabecera del puente se encuentra prácticamente en el aire y parte de la estructura presenta socavones y desprendimientos que ponen en riesgo el tránsito pesado.



“La arteria es fundamental porque conecta la salida e ingreso de la producción forestal, maderera y citrícola. Por aquí circulan contenedores y camiones todos los días”, señaló Rosbaco, al describir la importancia del tramo afectado, que también vincula con la zona de la costera de San Francisco y sectores productivos del delta.



De acuerdo con el productor, los problemas estructurales se arrastran desde hace más de seis años. Si bien en su momento se realizaron reparaciones parciales, nunca se concretó una solución definitiva. En los últimos dos o tres años, aseguró, el deterioro fue constante hasta que finalmente la situación se volvió insostenible.



El corte se dispuso tras constatar que el puente estaba prácticamente destruido en su base. “Se tomó la decisión para evitar un incidente mayor”, indicó Rosbaco, quien reconoció que existen controversias con algunos vecinos por la medida, aunque sostuvo que la prioridad es preservar la seguridad.



En cuanto a las alternativas, explicó que los caminos secundarios obligan a realizar desvíos de hasta 90 kilómetros, dependiendo del destino de los camiones. Esto implica mayores costos logísticos en un contexto donde el precio del flete ya impacta con fuerza en la rentabilidad del sector.



Los productores reclaman una intervención urgente de la Dirección Provincial de Vialidad y del Gobierno provincial para avanzar en un proyecto integral que permita reconstruir la estructura. “La obra pública lleva tiempo, pero necesitamos una decisión política y respuestas concretas”, remarcó.



Mientras tanto, el tránsito continuará interrumpido por tiempo indeterminado. Desde el consorcio reiteraron que mantendrán la medida hasta obtener garantías de una solución estructural, en una ruta que consideran vital para la economía regional.



R: Gladis Lencina