Intentó quemar a policías con una garrafa encendida

Martes, 24 de febrero de 2026



Efectivos del G.I.R. lograron reducir y detener a un sujeto que minutos antes había provocado un tremendo altercado en el barrio Galvan, contra familares y vecinos.



Cuando los policías llegaron al lugar, fueron recibidos a piedrazos por el sujeto, quien se resistía de forma violenta al arresto.



En un momento ingresó a una casa, sacó una garrafa y amenazó con prender fuego a los policías, hasta que fue reducido, sin que otras personas resultaran lesionadas.



Fue poco antes del mediodía y el detenido es Juan Daniel M. de 30 años, alojado luego en la comisaría Segunda. Presentaba signos de haber consumio sustancias prohibidas y alcohol.