Venezuela inicia obras para transformar el Helicoide en centro social

Martes, 24 de febrero de 2026



El gobierno de Delcy Rodríguez comenzó la remodelación del Helicoide, ex sede del Sebin señalada por torturas, para convertirlo en un espacio social en Caracas.



El gobierno de Delcy Rodríguez anunció el inicio de las obras para transformar el Helicoide, histórico centro de detención en Caracas, en un complejo social, deportivo y cultural.



La ejecución del proyecto fue confirmada por el Ministerio de Obras Públicas, que indicó que en menos de un mes se elaboró, evaluó y aprobó el plan arquitectónico y de ingeniería.



Según lo informado oficialmente, el predio será destinado a actividades para la familia policial y comunidades cercanas.



Un edificio con fuerte carga simbólica



El Helicoide fue concebido en la década de 1950 como un centro comercial, pero con el tiempo se convirtió en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana.



Organizaciones de derechos humanos y la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela han documentado denuncias de torturas y abusos en el lugar. El Gobierno venezolano rechazó históricamente esas acusaciones.



La decisión de reconvertir el edificio fue anunciada semanas atrás, en paralelo con la aprobación de una ley de amnistía para detenidos por razones políticas desde 1999.







Contexto político y ley de amnistía



La iniciativa se da en un escenario de reorganización institucional tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en un operativo encabezado por Estados Unidos.



Mientras el oficialismo sostiene que en el país no existen presos políticos, ONG como Foro Penal aseguran que aún hay cientos de detenidos por motivos políticos que podrían quedar fuera de la amnistía.



El anuncio sobre el Helicoide también coincidió con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien mencionó el cierre de una supuesta “cámara de torturas” en Caracas.







Qué se espera ahora



Las autoridades no precisaron plazos de finalización ni presupuesto de la obra. La reconversión del Helicoide se presenta como uno de los primeros cambios estructurales impulsados por el gobierno interino.



En las próximas semanas se espera que el Ejecutivo detalle el alcance definitivo del proyecto y el destino de los organismos de seguridad que operaban en el edificio.