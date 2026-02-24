Renunció Gallardo: el jueves dirigirá su último partido de DT

Martes, 24 de febrero de 2026

El DT confirmó su salida tras una racha negativa. Se despedirá ante Banfield en el Monumental y ya buscan reemplazante.



Marcelo Gallardo anunció que este jueves pondrá fin a su segundo ciclo como entrenador de River Plate. El partido ante Banfield, por el Torneo Apertura, será su despedida oficial en el estadio Monumental.



La decisión fue comunicada luego de la práctica en el River Camp, tras la derrota 1-0 frente a Vélez Sarsfield, la tercera consecutiva en el campeonato local.



Un final marcado por los resultados



El ciclo se cierra en un contexto deportivo adverso. River acumula 13 derrotas en los últimos 20 encuentros y no logró títulos en esta segunda etapa del entrenador.



Gallardo, de 50 años, difundió un mensaje en redes sociales del club en el que expresó agradecimiento a la institución y a los hinchas, y reconoció que no pudo cumplir los objetivos planteados.



Su salida se da luego de días de versiones internas y señales públicas, como la ausencia de declaraciones tras la caída ante Vélez.







Números de un ciclo irregular



En este segundo paso por el club, el DT dirigió 85 partidos: consiguió 35 triunfos, 32 empates y 18 derrotas, con una efectividad cercana al 54%.



El rendimiento contrastó con su primera etapa, cuando conquistó 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores, que consolidaron uno de los períodos más exitosos en la historia de River.



En esta oportunidad, los resultados no acompañaron y el equipo mostró dificultades para sostener regularidad en el torneo local.







Comienza la búsqueda del sucesor



Tras la confirmación de la salida, la dirigencia encabezada por el presidente del club inició gestiones para definir al próximo entrenador.



Entre los nombres que aparecen en carpeta figuran técnicos con pasado en el fútbol argentino y experiencia internacional. El objetivo será reencauzar el rumbo deportivo en plena competencia.



El jueves, ante Banfield, el Monumental será escenario de la despedida de un entrenador que dejó una huella profunda en la historia reciente del club. A partir de allí, River abrirá una nueva etapa con el desafío de recuperar protagonismo.