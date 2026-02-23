El transporte escolar oscila entre los 120 y 140 mil pesos

Lunes, 23 de febrero de 2026

Este monto funciona como un piso orientativo y no como un techo. Para aquellos que necesiten recorridos más extensos, especialmente hacia barrios alejados como el Ponce, la tarifa podría alcanzar los $ 140.000 mensuales.



Aunque el impacto del nuevo valor representa un esfuerzo importante para las familias, desde el sector aseguran que el servicio aún se encuentra por debajo de los precios que se pagan en otras provincias y que la tarifa busca sostener un estándar mínimo de seguridad y calidad.



Con el inicio del ciclo escolar a la vista, las consultas sobre el servicio de transporte escolar en Corrientes comenzaron a aumentar. Sin embargo, los transportistas prevén que la demanda real se active en marzo, cuando los padres formalicen las inscripciones.



"La gente se comunica como todos los años, pero la demanda empieza cuando inician las clases. Ahora me escribieron clientes viejos y nuevos para conocer el servicio", comentó Pedro Abas, referente del sector.



Abas explicó que cada dueño de transporte maneja el importe del servicio, sugiriendo un costo inicial de $ 120.000 por mes para recorridos ida y vuelta. Este monto, según él, funciona como un piso orientativo y no como un techo. Para aquellos que necesiten recorridos más extensos, especialmente hacia barrios alejados como el Ponce, la tarifa podría alcanzar los $ 140.000 mensuales. "No lo llamamos aumento, sino un ajuste necesario", aclaró.



En relación con las promociones, Abas destacó que no existen descuentos por hermanos, ya que, si uno de ellos se da de baja, el otro también lo haría. "Cada uno sabe su economía", añadió. Este ajuste en las tarifas responde a un contexto económico complicado, donde los costos de combustible, seguros, mantenimiento y otros insumos continúan en aumento. "Aunque se diga que bajó la inflación, la realidad es otra", afirmó.