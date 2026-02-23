Mujer policía murió electrocutada en un inquilinato

Lunes, 23 de febrero de 2026

La mujer estaba afrontando un tratamiento por consumo de sustancias prohibidas, que la mantenían en pasividad dentro de la fuerza. El fiscal Casarrubia descartó la participación de otras personas y tampoco encontraron droga en la pieza.





Una joven mujer policía, fue hallada sin vida el sábado cerca de la medianoche en un hospedaje céntrico de la ciudad de Mercedes de donde es oriunda. Sus problemas de consumo y una investigación sumaria interna en la fuerza, hicieron que surgieran varias especulaciones, que con el correr de las horas fueron descartadas por la investigación. La muerte se produjo por electrocución mientras manipulaba mojada, un precario alargue. No hallaron sustancias prohibidas en su habitación.



Fue cerca de las 23.30 del sábado, cuando una explosión y corte de luz alertó a los moradores y los dueños de un Hospedaje, ubicado por calle Juan Pujol al 1.500 de la ciudad de Mercedes. De inmediato determinaron que pudo haber sido un corto circuito, pero una de las moradoras no contestaba a los llamados de sus vecinos.



Se trata de Daiana R. de 35 años, una efectivo de la Policía de Corrientes. Vivía sola y acarreaba algunos problemas personales y profesionales que le valieron sumarios internos y una investigación. Alquilaba una pieza en aquel lugar y era conocida por todos los inquilinos, por lo que de inmediato dieron aviso a la comisaría Segunda. El propio Fiscal Adrián Casarrubia se hizo presente en la escena y no fue coincidencia. La mujer atravesaba una investigación judicial y administrativa dentro de la propia fuerza, por consumo de sustancias prohibidas que le valieron que desde la superioridad la dejaran en "pasividad", mientras era evaluada y con tratamiento.



Según confirmó a diario época el fiscal Casarrubia; "Del lugar secuestramos las cámaras de vigilancia en las que se pudo probar que la mujer estaba sola cuando ocurrió el hecho, no fue una muerte en la que haya participado terceros. No hubo escena de pelea o abuso; tampoco había restos de sustancias estupefacientes en la habitación. Fue un lamentable accidente, que le costó la vida", relató el magistrado.