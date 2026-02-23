Campeonato, ocupación hotelera y actividad comercial

El profesor Walter Gómez resaltó el nivel deportivo y la masiva convocatoria en la sexta edición la Copa Latinoamericana de Fútbol de Ciudades Turísticas, con entradas libres y fuerte movimiento turístico.



La ciudad de Ituzaingó atraviesa días de intensa actividad con la realización de la Copa Latinoamericana de Fútbol de Ciudades Turísticas, un evento que no solo moviliza a delegaciones deportivas sino también a familias, comerciantes y visitantes.



Desde la organización local, el profesor Walter Gómez destacó que el trabajo comenzó “desde el minuto uno” con un objetivo claro: garantizar el acceso libre y gratuito al público. “Queremos que la gente pueda entrar, salir y disfrutar durante toda la jornada”, explicó, subrayando que la propuesta apunta a consolidar un verdadero espectáculo deportivo y social.



Categorías y competencia durante toda la jornada



El certamen reúne a múltiples categorías formativas: 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, además de la categoría libre, que incluye distintas divisiones. La programación contempla una nutrida grilla de partidos —alrededor de 16 encuentros por jornada— lo que asegura actividad prácticamente durante todo el día.



Gómez valoró el nivel observado en los equipos participantes. “Se nota la preparación y el compromiso de cada delegación. No vienen a pasear, vienen a competir y a representar de la mejor manera a sus ciudades”, afirmó.



La sexta edición marca además la primera participación de delegaciones internacionales como Colombia, lo que refuerza el carácter latinoamericano del torneo y eleva la expectativa tanto en lo deportivo como en el intercambio cultural.



Impacto económico y trabajo coordinado



El movimiento generado por el campeonato se refleja en la ocupación hotelera, la actividad gastronómica y el comercio local. La llegada de contingentes completos dinamiza la economía y consolida a Ituzaingó como sede de eventos deportivos de relevancia regional.



Desde la organización remarcaron que se trabajó en coordinación con distintas áreas para garantizar la logística, la seguridad y el uso adecuado de las instalaciones. También se impulsan iniciativas internas para solventar gastos operativos mediante la venta de productos y el acompañamiento de colaboradores.



Con un marco de público constante y un cronograma que se extenderá durante toda la semana, la Copa Latinoamericana se posiciona como uno de los acontecimientos deportivos más convocantes del calendario local, combinando competencia, integración y promoción turística.



