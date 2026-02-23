Dybala cada vez más cerca de Boca:"los contactos son constantes"

Lunes, 23 de febrero de 2026

La continuidad del delantero en Roma atraviesa un momento decisivo. Desde Europa sostienen que el club argentino sigue de cerca cada movimiento.





El futuro de Paulo Dybala vuelve a quedar en el centro de la escena y esta vez con un destino que ilusiona al mundo xeneize. Desde Italia, periodistas especializados en el mercado de pases aseguran que el delantero estaría transitando sus últimos meses en la capital italiana y que el vínculo con Boca Juniors es más que un simple rumor.



El periodista Matteo Moretto afirmó que "Dybala está más afuera que dentro de la Roma" y detalló que los contactos entre el entorno del futbolista y el club argentino "son constantes". Si bien aclaró que todavía no hay una decisión definitiva, deslizó que durante la primavera europea se sentarán a definir el futuro del atacante.



En la misma línea, Nicolò Schira reveló que las negociaciones para renovar con la AS Roma están estancadas. El principal escollo sería económico: la institución italiana habría ofrecido un salario cercano a los 3,5 millones de dólares anuales, muy por debajo de los casi 9 millones netos que el jugador percibe actualmente. Ante este escenario, la directiva romana vería con buenos ojos aceptar una oferta de entre 2 y 3 millones de dólares para evitar que el futbolista quede libre en el próximo mercado europeo.



El contexto contractual también juega a favor de cualquier interesado: Dybala ya está habilitado para firmar un preacuerdo con otra institución en caso de no renovar. Esa situación alimenta la expectativa en el club que preside Juan Román Riquelme, que busca dar un golpe de efecto con una incorporación de jerarquía.



En lo deportivo, Boca atraviesa un presente irregular en el Torneo Apertura, con ocho puntos en seis fechas, y apunta a rearmarse de cara a los compromisos decisivos del semestre, entre ellos la Copa Libertadores. En ese marco, la posibilidad de sumar a un campeón del mundo aparece como un salto de calidad inmediato.



Además, el factor personal podría influir. Dybala y su esposa, Oriana Sabatini, esperan su primer hijo en los próximos días, un momento especial que podría inclinar la balanza hacia un regreso al país. A eso se suma la presencia en el plantel xeneize de su amigo Leandro Paredes, otro punto que fortalece la ilusión.



Por ahora no hay anuncio oficial, pero desde el Viejo Continente las señales son cada vez más claras. Y en la Ribera, la expectativa crece al ritmo de una posible vuelta que podría sacudir el mercado argentino.