Una Rotisería se incendió y perdieron todo el comercio
Lunes, 23 de febrero de 2026
En las primeras horas de este lunes 23 de febrero, se produjo un gran incendio en un local comercia, ubicado en la intersección de Avenida San Martín y Lavalle a metros del centro de la ciudad de Gobernador Virasoro.
El local afectado es conocido como Rotisería Ramonita y fue totalmente consumido por las llamas. Las pérdidas son totales.
