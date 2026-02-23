Una Rotisería se incendió y perdieron todo el comercio

Lunes, 23 de febrero de 2026

En las primeras horas de este lunes 23 de febrero, se produjo un gran incendio en un local comercia, ubicado en la intersección de Avenida San Martín y Lavalle a metros del centro de la ciudad de Gobernador Virasoro.



Pérdidas totales tras voraz incendio en un comercio del interior de Corrientes

El local afectado es conocido como Rotisería Ramonita y fue totalmente consumido por las llamas. Las pérdidas son totales.



