Liebig una colonia con producción, cultura y turismo

Lunes, 23 de febrero de 2026

A días del inicio del ciclo lectivo, la jefa comunal repasó las acciones en escuelas, anticipó actividades que apuntan a dinamizar la economía y destacó iniciativas productivas que buscan fortalecer el desarrollo local.



La intendente de Colonia Liebig, Lorena Kowacz, trazó un panorama de las principales líneas de trabajo que impulsa su gestión para las próximas semanas, con foco en el crecimiento productivo, el impulso turístico y la revalorización cultural de la localidad.



En la antesala del inicio de clases, el municipio reforzó las tareas de acondicionamiento en los establecimientos educativos, con especial atención en las escuelas rurales. Según explicó la jefa comunal, se coordinó con directivos para garantizar que los edificios estén en condiciones óptimas al momento de recibir a los estudiantes. El objetivo es que el ciclo lectivo comience con espacios adecuados y seguros para la comunidad educativa.



En cuanto al clima, Kowacz señaló que las lluvias recientes trajeron alivio tras un período de altas temperaturas y escasas precipitaciones. Si bien se trataron de chaparrones típicos de la temporada estival, resultaron beneficiosos para el sector productivo, que venía atravesando dificultades por la sequía.



Entre los proyectos urbanos, la intendente adelantó que se avanza en la renovación de una plaza, donde se instalarán nuevos juegos para niños, fortaleciendo los espacios de recreación familiar. Además, destacó la próxima colocación de un monumento representativo de la colectividad ucraniana, una iniciativa que busca reconocer la historia y el aporte de numerosas familias de ese origen en la comunidad. La obra, realizada en Ucrania, será emplazada en el Paseo de las Artes, donde ya conviven murales y otras expresiones culturales.



En el plano institucional, Kowacz confirmó que participará de la apertura de sesiones ordinarias junto al gobernador Juan Pablo Valdés en la ciudad de Corrientes, y que posteriormente encabezará el acto en el ámbito local. Allí se presentarán los principales ejes de gestión para el año.



La agenda turística también ocupa un lugar central. El 27 y 28 de marzo se realizará el 5° Encuentro de Autos Clásicos, una propuesta que convoca visitantes y genera movimiento económico en la localidad. Desde el municipio resaltaron el compromiso de los organizadores y el impacto positivo que estos eventos tienen en el comercio y los servicios.



Por otra parte, en materia productiva, el municipio continúa promoviendo el cultivo de una nueva variedad de ananá sin espinas, caracterizada por su sabor más dulce y su pulpa jugosa. La experiencia del último año dejó resultados alentadores y despertó el interés de más productores, consolidando una alternativa que combina rápida cosecha y buena demanda en el mercado.



Con estas iniciativas, la gestión municipal apuesta a diversificar la economía y fortalecer la identidad cultural de Colonia Liebig, proyectando un año de crecimiento sostenido.



R: Gladis Lencina