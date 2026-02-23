Protestas estudiantiles sacuden Irán y reavivan el reclamo contra el régimen

Lunes, 23 de febrero de 2026



Universitarios marcharon en Teherán y Mashad contra la República Islámica; hubo choques y fuerte presencia policial.



Las universidades volvieron a convertirse en el epicentro de la tensión en Irán. Cientos de estudiantes protagonizaron nuevas protestas contra la República Islámica, con movilizaciones en distintos campus de Teherán y en la ciudad de Mashad.



Las manifestaciones incluyeron consignas a favor del regreso de la monarquía Pahlaví y críticas directas al líder supremo, Ali Khamenei. También hubo contramarchas de grupos afines al régimen.



Universidades en el centro del conflicto



Las concentraciones se registraron en las universidades de Teherán, Sharif, Amir Kabir y Beheshti, y se extendieron a la Universidad Ferdosi de Mashad.



En varios puntos se reportaron empujones y forcejeos entre estudiantes con posiciones enfrentadas. La presencia de fuerzas de seguridad y de miembros del Basij reforzó el clima de tensión dentro de los campus.



Videos difundidos por portales estudiantiles y agencias internacionales mostraron consignas cruzadas, quema de banderas y reclamos de “libertad”, junto con expresiones contra Estados Unidos e Israel por parte de sectores oficialistas.



El antecedente de la represión



La nueva ola de protestas retoma el movimiento iniciado a fines de 2025 por la crisis económica. Aquellas manifestaciones derivaron en una represión que dejó miles de muertos, según balances oficiales y reportes de organizaciones opositoras en el exterior.



El inicio del semestre académico funcionó como catalizador para homenajes a las víctimas y renovados reclamos políticos. Las autoridades reconocen demandas económicas, pero atribuyen los disturbios a la injerencia de potencias extranjeras.



Presión internacional y disputa nuclear



El conflicto interno se desarrolla en un contexto de alta tensión internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en los últimos meses sobre posibles acciones vinculadas al programa nuclear iraní.



Washington reforzó su presencia militar en la región mientras continúan negociaciones indirectas sobre el enriquecimiento de uranio. Teherán sostiene que su programa tiene fines civiles y rechaza acusaciones sobre desarrollo de armas atómicas.



Un escenario abierto



Las universidades iraníes siguen siendo un foco activo de movilización y polarización política. La evolución de las protestas y la respuesta oficial serán determinantes en un país que atraviesa una combinación de crisis económica, presión internacional y creciente descontento juvenil.