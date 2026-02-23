Nueva York impone toque de queda por fuerte tormenta de nieve

Lunes, 23 de febrero de 2026

La ciudad prohibió circular desde las 21 de anoche por una nevada extrema que afectará a 8 millones y podría causar cortes y bloqueos.



La ciudad de Nueva York declaró el estado de emergencia y estableció un toque de queda ante la llegada de una tormenta de nieve de gran magnitud que impactará durante la noche del domingo y la mañana del lunes.



La restricción regirá desde las 21 (hora local) de ayer hasta el mediodía de hoy y limita la circulación en calles, rutas y puentes, salvo para actividades esenciales.



Toque de queda y estado de emergencia



El anuncio fue realizado por el alcalde Zohran Mamdani, quien explicó que la medida busca reducir riesgos en una ciudad con más de ocho millones de habitantes.



El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que la tormenta podría paralizar la movilidad y generar situaciones peligrosas, con acumulaciones de nieve que oscilarían entre 30 y 60 centímetros en distintos sectores de la ciudad y en Long Island.



Riesgo de cortes y visibilidad nula



Además de la intensa caída de nieve, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 80 kilómetros por hora. Esta combinación podría provocar condiciones de visibilidad casi nula y afectar el tendido eléctrico por la acumulación de nieve en árboles y cables.



Las autoridades también alertaron sobre posibles inundaciones en zonas bajas y recomendaron evitar desplazamientos que no sean imprescindibles.



Impacto en la Costa Este



La alerta meteorológica se extiende a otras áreas de la Costa Este, entre ellas Boston y sectores de Nueva Jersey, Connecticut y Maryland, donde también se activaron protocolos de emergencia.



Equipos municipales reforzaron el operativo de despeje de calles y supervisión de zonas críticas. La administración local evalúa además la eventual suspensión de clases y servicios públicos, según evolucione el fenómeno.



La ciudad no enfrentaba una tormenta de estas características desde hace varios años. Las próximas horas serán clave para determinar el alcance de los daños y la duración de las restricciones.