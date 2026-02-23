Fuerte operativo tras el traslado del cuerpo del Mencho

Lunes, 23 de febrero de 2026

Un fuerte operativo rodeó la sede federal en Ciudad de México luego de que una ambulancia forense ingresara con el presunto cuerpo del líder del CJNG.



Las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fueron resguardadas por fuerzas federales tras la llegada de un cuerpo que sería el de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.



El despliegue incluyó móviles y personal armado de la Guardia Nacional de México, que escoltaron una ambulancia forense hasta la sede judicial en Ciudad de México.



Las imágenes del operativo comenzaron a circular en redes sociales pocas horas después de que el Gobierno mexicano confirmara la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).







Confirmación oficial tras el enfrentamiento



La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Oseguera Cervantes murió luego de un enfrentamiento con fuerzas militares en el estado de Jalisco.



Según el parte oficial, efectivos castrenses fueron atacados y respondieron la agresión. En el lugar fallecieron cuatro integrantes del grupo criminal y otros tres murieron posteriormente durante su traslado aéreo a la capital, entre ellos el jefe narco.



Además, dos presuntos miembros del CJNG fueron detenidos y se secuestraron armas y vehículos utilizados por la organización.







Resguardo y peritajes



Tras el ingreso del cuerpo a la FEMDO, el edificio quedó bajo custodia reforzada mientras avanzan las actuaciones judiciales y las tareas periciales correspondientes.



El procedimiento forma parte del protocolo habitual en casos de alto impacto vinculados al crimen organizado, especialmente cuando se trata de figuras centrales en estructuras del narcotráfico.



Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre los pasos siguientes, aunque se espera que en las próximas horas se informe oficialmente sobre la identificación forense y las actuaciones judiciales derivadas del operativo.



