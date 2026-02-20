Marcha provincial por Justicia y rechazan falso testimonio
Viernes, 20 de febrero de 2026
La querella representada por los Dres. Sonia y Hermindo Gonzàlez fueron los UNICOS que con fundamentos abundantes solicitaron se rechace el pedido.Dio inicio el debate oral y público pasadas las ocho de la mañana donde se leyeron las acusaciones públicas y privadas sin ser objetadas y se tomó declaración a Ismael Meza el testigo víctima que al momento de los hechos contaba con 16 años. En su extensa declaración dio detalles claros; precisos y circunstanciado de las vivencias que atravesó y acorralado por este abrumador testimonio LA DEFENSA DE PRUYAS Y CON ADHESION DEL FISCAL PLANTEARON "FALSO TESTIMONIO Y PEDIDO DE DETENCION" con una gravedad meridiana ya que no acreditaron -ni la defensa ni el fiscal- cuál habría sido el testimonio falseado; fue una presentación por pedir nomás.
ISMAEL TESTIGO VICTIMA con 16 años de edad y con una situación social vulnerable sin instrucción FUE DEMASIADO CLARO PRECISO Y CIRCUNSTANCIADO por más de cuatro horas sometido a un TERRIBLE INTERROGATORIO respondiendo acabadamente y con su lenguaje que ademas fue claro; SE VE QUE MOLESTO A LA DEFENSA Y AL FISCAL.
EL TRIBUNAL RESOLVIO atendiendo los fundamentos de la querella Y RECHAZO EL PEDIDO DE FALSO TESTIMONIO.
Continúa mañana viernes a las 8 horas con testigos que fueron citados.