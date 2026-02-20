AMET reclama recomposición salarial y advierte su deterioro

Rufino Fernández exigió una mejora urgente en el salario básico. Cuestionó los datos oficiales sobre inflación. Alertó por el desfinanciamiento de la educación técnica. Destacó la participación de docentes en la elección de la junta de Clasificación.



En un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre presupuestaria, el secretario general de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Rufino Fernández, volvió a poner en el centro del debate la necesidad de garantizar salarios dignos para los trabajadores de la educación en Corrientes.



Tras participar de la reunión paritaria con autoridades provinciales y representantes de los ministerios de Educación y Economía, el dirigente sindical sostuvo que la prioridad es recomponer el salario básico, eje central para el reconocimiento efectivo de la carrera docente. “La preocupación atraviesa a todos los colegas de la provincia. Hace seis meses que no hay recomposición y el deterioro es evidente”, afirmó.



Desde el gremio plantearon que el impacto de la inflación supera ampliamente los indicadores oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por lo que consideran indispensable un esfuerzo mayor del Ejecutivo provincial. “Los números no reflejan lo que realmente pasa con el bolsillo de los trabajadores”, advirtió Fernández, remarcando que el Estado debe escuchar el reclamo docente y presentar una propuesta concreta.



Entre los puntos llevados a la mesa salarial también se incluyó el reconocimiento del transporte para aquellos educadores que deben trasladarse a extensiones áulicas, una situación frecuente en zonas rurales y alejadas de los centros urbanos. Para AMET, se trata de un derecho laboral básico que no puede quedar librado a la voluntad individual.



El dirigente señaló además que el debate salarial en Corrientes no está aislado del contexto nacional. Como gremio con representación federal, AMET mantiene contacto permanente con otras provincias, algunas de las cuales ya iniciaron medidas de fuerza ante la falta de respuestas. “La situación es compleja en todo el país”, indicó.



En paralelo al reclamo salarial, Fernández destacó la participación de alrededor de 15 mil docentes correntinos en la elección de representantes para las juntas de Clasificación y Disciplina de los niveles Primario, Secundario y Técnico. Subrayó que estos organismos son fundamentales para garantizar transparencia en el orden de mérito y en los procesos de designación. “Es un ejercicio democrático que fortalece la institucionalidad del sistema educativo”, sostuvo.



Finalmente, el secretario general expresó preocupación por la derogación de un artículo de la ley nacional que aseguraba financiamiento específico para las escuelas técnicas, eliminado del presupuesto nacional. A su entender, esta decisión profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo y pone en riesgo la formación técnica de miles de estudiantes.



“Son tiempos de lucha”, concluyó Fernández, reafirmando que el gremio continuará defendiendo el derecho social a la educación pública con condiciones laborales justas para quienes la sostienen día a día en las aulas.



R: Gladis Lencina