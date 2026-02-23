"La meta inmediata es mejorar la imagen urbana de Esquina"

Lunes, 23 de febrero de 2026

Así declaró el Intendente Cristian Gastón Olivetti. La gestión municipal proyecta cambios en la estructura. La reorganización interna y apuesta al turismo como eje de desarrollo. Refuerza medidas de acompañamiento social



Con la mirada puesta en el corto plazo, el Ejecutivo municipal delineó una estrategia orientada a consolidar a la ciudad como un destino preparado para recibir visitantes. Desde la intendencia consideran que el turismo no solo dinamiza la economía local, sino que también se convierte en una herramienta clave para la generación de empleo y el movimiento comercial.



La meta inmediata es mejorar la imagen urbana y optimizar servicios, entendiendo que una ciudad ordenada y funcional resulta fundamental para atraer turistas y potenciar el circuito productivo.



Cambios en el organigrama municipal



En paralelo, el jefe comunal anunció que impulsará una reestructuración administrativa a partir del 1 de marzo, fecha que marca formalmente el inicio del año institucional. La reforma contempla la revisión del actual organigrama, al que calificó como desactualizado.



Según explicó, algunas direcciones pasarán a depender de determinadas secretarías, con el objetivo de simplificar la estructura y hacer más eficiente la gestión. La iniciativa busca agilizar decisiones, reducir superposiciones y modernizar el funcionamiento interno del municipio.



Medidas para empleados y acompañamiento escolar



En el plano social, el municipio confirmó la entrega de bolsones con útiles escolares destinados a trabajadores municipales, como una forma de aliviar el impacto económico que implica el comienzo de clases.

Además, se ratificó el acompañamiento a instituciones educativas en tareas previas al inicio del ciclo lectivo, reforzando la colaboración en aspectos logísticos y de mantenimiento.



De este modo, la administración local apunta a combinar ordenamiento institucional, respaldo a los empleados y fortalecimiento del perfil turístico, en una estrategia integral que busca sostener la actividad económica y mejorar la calidad de vida de la comunidad.



