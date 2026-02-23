Gea destacó la continuidad de la representación de ACDP en el nivel secundario

Tras el reciente proceso electoral en el ámbito educativo, la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) logró conservar su representación en el nivel secundario, según confirmó su referente José Gea en declaraciones a Cadena de Radios.



El dirigente admitió que en el área de Educación Técnica los resultados no fueron los esperados, aunque remarcó que el gremio optó por enfocarse en la etapa que se abre a partir de ahora. “Lo importante es sostener una agenda de trabajo que responda a las demandas reales de los docentes”, expresó, poniendo el acento en la necesidad de consolidar la presencia sindical en cada nivel del sistema educativo.



Concurso 2026 y estabilidad laboral



Gea también hizo referencia al inicio del concurso docente 2026 en el nivel primario, instancia clave para quienes aspiran a acceder a su primer cargo titular. Señaló que este proceso refleja la labor desarrollada desde las vocalías y consideró prioritario garantizar reglas claras, transparencia y previsibilidad en la asignación de puestos.



Desde la conducción gremial sostienen que la estabilidad laboral constituye uno de los pilares para mejorar las condiciones de enseñanza y fortalecer la carrera docente en la provincia.



Reanudan negociaciones salariales



En paralelo, el sindicato retomará las conversaciones con el Gobierno provincial en el marco de la discusión salarial. El encuentro se llevará a cabo en el ámbito del Ministerio de Hacienda de Corrientes, luego de que las partes acordaran un cuarto intermedio.



Gea adelantó que aguardarán la propuesta oficial con la expectativa de avanzar en una recomposición que acompañe la realidad económica. “Vamos con la voluntad de diálogo de siempre y la intención de alcanzar definiciones concretas para el salario docente”, afirmó.



De este modo, la ACDP encara una nueva etapa marcada por la continuidad institucional en el nivel secundario, el desafío de recuperar espacios y la expectativa puesta en las negociaciones salariales que se desarrollarán en los próximos días.



R: Gladis Lencina