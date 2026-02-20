Ráfagas intensas provocaron voladuras de techos y caída de postes eléctricos

Viernes, 20 de febrero de 2026

Las ráfagas derribaron árboles, postes del alumbrado público y tendidos eléctricos. También se reportaron techos desprendidos en viviendas y cables caídos en distintos sectores urbanos y rurales.



Un violento temporal azotó ayer a las localidades correntinas de Lavalle, Monte Caseros y San Roque, donde se registraron importantes daños materiales y cortes de energía eléctrica.



Hasta el momento no se informaron personas heridas.



Lavalle sin luz y con postes caídos



En Lavalle, la tormenta afectó tanto al casco urbano como a parajes rurales. La ciudad permanece sin suministro eléctrico mientras trabajan cuadrillas de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).



La empresa indicó que se registraron postes caídos por los fuertes vientos y que se realizan tareas de reparación en los parajes La Bolsa, La Loma y Puerto Viejo para restablecer el servicio.





San Roque: asistencia y despeje



En San Roque, el fenómeno climático comenzó poco después de las 13.30 y generó voladuras de techos, caída de árboles y daños en líneas de energía y comunicación.



En la zona trabajan equipos municipales, Bomberos Voluntarios, personal sanitario, fuerzas policiales y operarios de la DPEC para asistir a las familias afectadas y despejar calles.





Alerta amarilla vigente



El temporal se produjo bajo alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.



La advertencia abarca los departamentos de Concepción, General Alvear, Ituzaingó, Mercedes, San Martín, San Miguel y Santo Tomé.



Desde el organismo recomendaron evitar circular por zonas anegadas, no refugiarse bajo árboles y asegurar objetos que puedan volarse.





Precaución ante nuevos eventos



Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de daños en Lavalle y San Roque, las autoridades mantienen el monitoreo climático ante la posibilidad de nuevas tormentas en Corrientes.



El restablecimiento total del servicio eléctrico dependerá de la magnitud de los daños en la infraestructura, en un contexto de inestabilidad meteorológica que se mantiene en la región.