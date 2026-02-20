Estudiantes de La Plata enfrentará a Sarmiento por el Torneo Apertura

Viernes, 20 de febrero de 2026

El Pincha recibirá en La Plata al elenco de Junín desde las 17.45, en un duelo que confirmará la partida del DT. A las 17.15, Defensa-Belgrano iniciarán la 6ª fecha del Apertura



La apertura de la agenda de este viernes por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 incluye dos encuentros destacados: Defensa y Justicia se enfrentará a Belgrano a las 17:15 en el estadio Norberto Tito Tomaghello. Mientras que a las 17:45, Estudiantes de La Plata recibirá a Sarmiento de Junín en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.



La sexta fecha del Torneo Apertura 2026 reunirá a Estudiantes de La Plata y Sarmiento de Junín este viernes 20 de febrero a las 17:45 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El partido contará con el arbitraje de Andrés Merlos y será transmitido por ESPN Premium.



El presente de Estudiantes muestra a un equipo invicto, ubicado en el cuarto puesto de la Zona A con nueve puntos, tras igualar sin goles en el clásico ante Gimnasia. El Pincha buscará una victoria en condición de local que le permita no alejarse del líder de la tabla Vélez. Además, el club enfrenta un mercado de pases movido, con salidas como la de Cristian Medina y Santiago Ascacíbar, además de la posible partida de Edwuin Cetré, lo que obliga a la dirigencia a definir refuerzos o apuestas internas.



Por su parte, Eduardo Domínguez afrontará este viernes su último partido como entrenador de Estudiantes, tras casi tres años y cinco títulos en la institución. El técnico, de 47 años, activó la cláusula de salida de su contrato para continuar su carrera en Atlético Mineiro de Brasil, conforme a lo confirmado por ESPN, tras la salida del también argentino Jorge Sampaoli. Pese a que había renovado su vínculo recientemente con el Pincha hasta 2027. La dirigencia, encabezada por Juan Sebastián Verón, deberá definir su reemplazo de cara al inminente debut en la Copa Libertadores: suenan Martín Demichelis y Martín Palermo.



