Dos apagones por colapso eléctrico en medio del calor Viernes, 20 de febrero de 2026 La DPEC confirmó cortes masivos ayer en Corrientes, Chaco y Formosa por alta demanda y tormentas. Gran parte de la provincia de Corrientes quedó sin suministro eléctrico ayer tras registrarse dos colapsos de tensión en menos de una hora.



La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informó que los eventos ocurrieron a las 13:11 y 14:18, en el marco de una jornada marcada por temperaturas extremas y consumo récord de energía.



Los cortes no sólo afectaron a Corrientes, sino también a sectores de Chaco y Formosa, dentro del sistema eléctrico del NEA.



Calor extremo y alta demanda



Según detalló la empresa provincial, el elevado consumo eléctrico por la ola de calor generó una sobrecarga en la red. La sensación térmica superó ampliamente los 40 grados, impulsando el uso masivo de equipos de refrigeración.



Fue la tercera jornada consecutiva con colapsos de tensión en la región, lo que expone la fragilidad del sistema ante picos de demanda.



Barrios y localidades afectadas



En la capital correntina quedaron fuera de servicio los barrios Sol de Mayo, Pujol, Bejarano, Municipal, Jardín, Yecohá y la zona de Ruta 43.



En el interior, Ituzaingó registró la salida de servicio de la línea de alta tensión de 132 kV “Ituzaingó Norte–Parque Industrial”.



También hubo interrupciones en Itatí (zona urbana, Ramada Paso y áreas rurales), Gobernador Virasoro, Santo Tomé y Mburucuyá, donde además se reportaron tormentas con fuertes vientos que provocaron caída de postes y daños en líneas de media y alta tensión.



En paralelo, quedó fuera de servicio la línea de media tensión de 33 kV que vincula Caá Catí con Itá Ibaté.





Trabajos de normalización



La DPEC indicó que cuadrillas técnicas trabajaban durante la tarde para restablecer el suministro en las zonas afectadas y reparar la infraestructura dañada por las tormentas.



El escenario combina alta demanda energética y fenómenos climáticos intensos, una situación que podría repetirse si continúan las temperaturas extremas en la región.



