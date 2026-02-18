Tentativa de robo y abuso de armas detenidos a tiempo Miércoles, 18 de febrero de 2026 La Policía de Corrientes desplegó dispositivos de seguridad durante el fin de semana por eventos masivos y reforzó controles en distintos puntos de la provincia. Hubo demorados, secuestro de vehículos, armas incautadas y avances en investigaciones. La Policía de la Provincia de Corrientes llevó adelante un amplio despliegue de operativos preventivos y procedimientos especiales en toda la provincia durante el último fin de semana, en el marco de eventos masivos, actividades turísticas y celebraciones como los carnavales.



Desde la fuerza se informó que se dispuso un refuerzo integral del servicio de seguridad, con controles intensivos en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, tanto en la capital como en el interior. Los dispositivos incluyeron operativos de identificación de personas, verificación de vehículos, control de alcoholemia y patrullajes dinámicos en zonas de alta concentración.



En la ciudad capital, donde se registró una masiva concurrencia de personas y automóviles, los procedimientos arrojaron como resultado la demora de varios ciudadanos y el secuestro preventivo de rodados por distintas infracciones. Los controles fueron articulados entre comisarías jurisdiccionales y divisiones especiales.





Detenciones por tentativa de robo y abuso de armas



Entre los hechos destacados, efectivos de la Comisaría 21 lograron la aprehensión de un sujeto que fue sorprendido por un vecino cuando intentaba sustraer una motocicleta en la vía pública. El individuo fue reducido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.



En otro procedimiento, en el barrio La Familia, se registró un incidente con disparos de arma de fuego contra una vivienda particular, presuntamente por una enemistad previa con el propietario. Tras un rápido despliegue de un operativo cerrojo en la zona, la Policía logró detener a un joven de 23 años que intentaba darse a la fuga. Se le secuestró la motocicleta utilizada y el arma de fuego empleada en el hecho.





Avances en causas del interior



En distintas localidades del interior provincial se recuperaron vehículos denunciados como sustraídos y se concretaron detenciones vinculadas a robos reiterados en viviendas.



Uno de los casos más sensibles se investiga en Paso de los Libres, donde se analiza el fallecimiento de una mujer que habría sido agredida por su ex pareja. El hombre se encuentra detenido y la causa continúa en etapa investigativa para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Asimismo, en otra localidad se registró un hecho de gravedad en el que un hombre habría atacado a familiares con un arma blanca. Tras el alerta de vecinos, se montó un dispositivo de búsqueda que permitió su localización y detención, quedando a disposición judicial.



En la zona de Itatí y áreas cercanas, también se avanzó en investigaciones por delitos contra la propiedad. Tres personas fueron detenidas, se secuestraron vehículos presuntamente utilizados para cometer los ilícitos y se incautaron elementos vinculados a la causa, entre ellos dinero en efectivo y prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de los hechos.





Fallecimiento en colectivo urbano



Por otra parte, respecto al fallecimiento de un hombre ocurrido el domingo a bordo de un colectivo urbano en la capital correntina, las primeras pericias indicarían que se trató de una descompensación vinculada a problemas cardíacos preexistentes, agravados por las bajas temperaturas. No se habrían detectado signos de violencia.



Desde la institución policial destacaron que los operativos continuarán de manera sostenida, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad tanto de residentes como de turistas que visitan la provincia.



En términos generales, las autoridades calificaron el balance del fin de semana como “positivo”, subrayando el compromiso del personal que intervino en cada uno de los procedimientos.



R: Gladis Lencina



