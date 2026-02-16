Donato De Santis en el carnaval de Corrientes

Lunes, 16 de febrero de 2026

En varias fotos y videos se lo observó sonriente y cubierto por nieve, típico efecto de la celebración. Su entusiasmo no pasó desapercibido y muchos aprovecharon para retratarse junto a él.



Este fin de semana, el cocinero italiano y juez de Masterchef Argentina, Donato De Santis, disfrutó del carnaval en la ciudad de Corrientes. El reconocido chef se sumó a los festejos y compartió momentos de alegría.



Este lunes 16, continuará el "Momo" en la capital correntina. Kamandukahia, con Melissa Torres como figura, abrirá la jornada desde las 22. Luego seguirá Samba Show, Ara Berá, Sambanda, Arandú Beleza, Imperio Bahiano, Sapucay, Samba Total y Copacabana.