Ferias en varios puntos de venta en la ciudad de Corrientes
Lunes, 16 de febrero de 2026
Las Ferias de la Ciudad funcionarán del 16 al 22 en distintos barrios y en el Paseo Arazaty, con alimentos frescos y combos.
Las Ferias de la Ciudad volverán a desplegarse del 16 al 22 de febrero con puestos de frutas, verduras, plantas y artesanías en diferentes puntos de la capital correntina. La propuesta busca facilitar el acceso a productos frescos y promover el consumo local.
Durante la semana, los vecinos podrán acercarse a plazas y paseos tradicionales para realizar compras a precios accesibles, con opciones de combos y ofertas especiales.
Días y lugares confirmados
El cronograma oficial establece el siguiente esquema:
Lunes 16: Paseo Arazaty, de 10 a 22.
Martes 17: Barrio Centro (Plaza Torrent) y Barrio Libertad (Plazoleta Los Amigos), de 8 a 13; Paseo Arazaty, de 10 a 22.
Miércoles 18: Barrio Centro (Plaza Torrent), de 8 a 13.
Jueves 19: Barrio La Cruz (Plaza La Cruz), de 8 a 13.
Viernes 20: Paseo Arazaty, de 10 a 22.
Sábado 21: Barrio Aldana (Parque Mitre), de 8 a 13; Paseo Arazaty, de 10 a 22.
Domingo 22: Paseo Arazaty, de 10 a 22.
En la mayoría de los barrios, la atención será de 8 a 13, mientras que en el Paseo Arazaty se extenderá hasta las 22.
Qué se puede comprar
Los puestos ofrecerán frutas y verduras frescas, productos regionales, plantas ornamentales y artesanías. Además, se podrá consultar por combos promocionales pensados para facilitar la compra familiar.
La iniciativa apunta a fortalecer la economía social y acercar alimentos de calidad directamente del productor al consumidor.
Recomendación ambiental
Desde la organización recordaron la importancia de utilizar bolsas biodegradables o reutilizables, como parte de las políticas de reducción de residuos y promoción del reciclaje.
Con este esquema, las Ferias de la Ciudad continúan consolidándose como una alternativa semanal para abastecerse en distintos barrios, con una agenda que busca ampliar horarios y puntos de venta en próximas ediciones.
