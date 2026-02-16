 
Lunes, 16 de Febrero de 2026 | Corrientes - Argentina
Ferias en varios puntos de venta en la ciudad de Corrientes
Lunes, 16 de febrero de 2026

Las Ferias de la Ciudad funcionarán del 16 al 22 en distintos barrios y en el Paseo Arazaty, con alimentos frescos y combos.

Las Ferias de la Ciudad volverán a desplegarse del 16 al 22 de febrero con puestos de frutas, verduras, plantas y artesanías en diferentes puntos de la capital correntina. La propuesta busca facilitar el acceso a productos frescos y promover el consumo local.

Durante la semana, los vecinos podrán acercarse a plazas y paseos tradicionales para realizar compras a precios accesibles, con opciones de combos y ofertas especiales.

Días y lugares confirmados

El cronograma oficial establece el siguiente esquema:

Lunes 16: Paseo Arazaty, de 10 a 22.
Martes 17: Barrio Centro (Plaza Torrent) y Barrio Libertad (Plazoleta Los Amigos), de 8 a 13; Paseo Arazaty, de 10 a 22.
Miércoles 18: Barrio Centro (Plaza Torrent), de 8 a 13.
Jueves 19: Barrio La Cruz (Plaza La Cruz), de 8 a 13.
Viernes 20: Paseo Arazaty, de 10 a 22.
Sábado 21: Barrio Aldana (Parque Mitre), de 8 a 13; Paseo Arazaty, de 10 a 22.
Domingo 22: Paseo Arazaty, de 10 a 22.
En la mayoría de los barrios, la atención será de 8 a 13, mientras que en el Paseo Arazaty se extenderá hasta las 22.



Qué se puede comprar

Los puestos ofrecerán frutas y verduras frescas, productos regionales, plantas ornamentales y artesanías. Además, se podrá consultar por combos promocionales pensados para facilitar la compra familiar.

La iniciativa apunta a fortalecer la economía social y acercar alimentos de calidad directamente del productor al consumidor.

Recomendación ambiental

Desde la organización recordaron la importancia de utilizar bolsas biodegradables o reutilizables, como parte de las políticas de reducción de residuos y promoción del reciclaje.

Con este esquema, las Ferias de la Ciudad continúan consolidándose como una alternativa semanal para abastecerse en distintos barrios, con una agenda que busca ampliar horarios y puntos de venta en próximas ediciones.
     
 
 

