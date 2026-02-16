Ferias en varios puntos de venta en la ciudad de Corrientes

Lunes, 16 de febrero de 2026



Las Ferias de la Ciudad funcionarán del 16 al 22 en distintos barrios y en el Paseo Arazaty, con alimentos frescos y combos.



Las Ferias de la Ciudad volverán a desplegarse del 16 al 22 de febrero con puestos de frutas, verduras, plantas y artesanías en diferentes puntos de la capital correntina. La propuesta busca facilitar el acceso a productos frescos y promover el consumo local.



Durante la semana, los vecinos podrán acercarse a plazas y paseos tradicionales para realizar compras a precios accesibles, con opciones de combos y ofertas especiales.



Días y lugares confirmados



El cronograma oficial establece el siguiente esquema:



Lunes 16: Paseo Arazaty, de 10 a 22.

Martes 17: Barrio Centro (Plaza Torrent) y Barrio Libertad (Plazoleta Los Amigos), de 8 a 13; Paseo Arazaty, de 10 a 22.

Miércoles 18: Barrio Centro (Plaza Torrent), de 8 a 13.

Jueves 19: Barrio La Cruz (Plaza La Cruz), de 8 a 13.

Viernes 20: Paseo Arazaty, de 10 a 22.

Sábado 21: Barrio Aldana (Parque Mitre), de 8 a 13; Paseo Arazaty, de 10 a 22.

Domingo 22: Paseo Arazaty, de 10 a 22.

En la mayoría de los barrios, la atención será de 8 a 13, mientras que en el Paseo Arazaty se extenderá hasta las 22.







Qué se puede comprar



Los puestos ofrecerán frutas y verduras frescas, productos regionales, plantas ornamentales y artesanías. Además, se podrá consultar por combos promocionales pensados para facilitar la compra familiar.



La iniciativa apunta a fortalecer la economía social y acercar alimentos de calidad directamente del productor al consumidor.



Recomendación ambiental



Desde la organización recordaron la importancia de utilizar bolsas biodegradables o reutilizables, como parte de las políticas de reducción de residuos y promoción del reciclaje.



Con este esquema, las Ferias de la Ciudad continúan consolidándose como una alternativa semanal para abastecerse en distintos barrios, con una agenda que busca ampliar horarios y puntos de venta en próximas ediciones.











