Nuevo espacio que apuesta a la inclusión sociolaboral

Miércoles, 18 de febrero de 2026

La vicedirectora Fernanda Cáceres detalló sobre la apertura del local que funcionará en la Unidad, dentro del sector gastronómico Mercado del Sabor. El proyecto empleará a ocho personas vinculadas a la institución y promoverá productos locales.



La Fundación Marandé dará un nuevo paso en su trabajo comunitario con la inauguración de “Almacén del Paraná”, un local que abrirá sus puertas este jueves a las 20, en el espacio gastronómico conocido como Mercado del Sabor, dentro de la Unidad.



Según explicó la vicedirectora Fernanda Cáceres, la iniciativa surge del deseo de generar mayores oportunidades de inclusión sociolaboral para un grupo de concurrentes que forman parte de la institución. El proyecto se enmarca en un programa de formación sociolaboral y tomó forma luego de que la fundación ganara una licitación para ocupar el local 9, ubicado en el patio del predio.



“Es una propuesta que nació desde las ganas de integrar, de acompañar procesos y de abrir puertas hacia lo social”, expresó Cáceres, al destacar que el espacio será atendido por ocho personas vinculadas a Marandé. Algunas cuentan con certificado de discapacidad y otras no, pero todas comparten trayectorias atravesadas por experiencias laborales interrumpidas y el deseo de reinsertarse en el mundo del trabajo.



El Almacén del Paraná no solo será un punto de venta, sino también un espacio de encuentro. Allí se ofrecerán productos locales y regionales, priorizando el trabajo de emprendedores correntinos ya consolidados. Actualmente, el proyecto trabaja con dos emprendedoras, aunque la intención es ampliar la red y abrir la convocatoria a más productores de la provincia.



La propuesta también retoma experiencias previas de la fundación vinculadas a la elaboración de conservas y productos artesanales, que habían tenido buena recepción pero no habían logrado expandirse más allá del círculo cercano. “Este es el salto que necesitábamos para salir hacia afuera”, señaló la vicedirectora.



En cuanto al nombre, Cáceres explicó que fue resultado de un debate grupal. La intención fue construir una identidad propia, inspirada en el río Paraná como símbolo cultural y productivo de la región, pero diferenciada del nombre institucional.



La inauguración contará con una degustación abierta al público y busca convocar tanto a vecinos como a otros emprendedores interesados en sumarse a la iniciativa. Desde la fundación remarcaron que el objetivo es generar redes, fortalecer el consumo local y crear oportunidades reales de trabajo en un contexto social complejo.



Con este nuevo espacio, Fundación Marandé reafirma su compromiso con la inclusión y el desarrollo comunitario, apostando a que el trabajo compartido sea una herramienta concreta de transformación social.



R: Gladis Lencina