Crecimiento del turismo de naturaleza y pesca deportiva

Miércoles, 18 de febrero de 2026

La presidenta de la Cámara de Turismo de Corrientes resaltó la diversificación de propuestas, la accesibilidad y el impulso a la sostenibilidad como ejes estratégicos para posicionar a la provincia a nivel nacional e internacional.

En comunicación con Cadena de Radios, Alejandra Boloqui analizó el presente del sector turístico correntino y aseguró que la provincia atraviesa una etapa de consolidación gracias a la ampliación de actividades y a una mirada integral que combina naturaleza, deporte y recreación familiar.



La titular de la Cámara de Turismo remarcó que la pesca deportiva continúa siendo uno de los principales atractivos, aunque destacó que el perfil del visitante ha evolucionado. “Antes venía el pescador con un acompañante; hoy llega la familia completa. Eso nos obliga a ofrecer alternativas para todos”, explicó.



En ese sentido, detalló que mientras algunos integrantes participan de las jornadas de pesca, otros aprovechan para descansar, recorrer la ciudad o sumarse a propuestas como el ciclismo y paseos recreativos. Incluso mencionó la puesta en marcha de iniciativas con bicicletas inclusivas, destinadas a personas con discapacidad motriz, lo que amplía las posibilidades de disfrute y fortalece el perfil accesible del destino.



Boloqui subrayó además la importancia de compatibilizar el crecimiento turístico con criterios de sostenibilidad. “Tenemos que seguir instalándonos como una provincia que cuida sus recursos naturales”, sostuvo, al tiempo que valoró la incorporación de nuevas reservas naturales privadas que se suman a las ya existentes y multiplican las opciones para quienes buscan experiencias en contacto con la biodiversidad.



En cuanto a la promoción, indicó que el desafío es mantener el movimiento durante todo el año y no sólo en fechas puntuales. Recordó programas de incentivo y descuentos destinados a turistas extranjeros, especialmente del mercado chileno, y señaló que la formación de jóvenes en el sector es clave para sostener el crecimiento.



Finalmente, destacó la articulación público-privada y la llegada de nuevas inversiones que fortalecen la infraestructura turística en distintos puntos de la provincia. “Corrientes no sólo tiene atractivos naturales, sino también personas comprometidas que trabajan para posicionarla cada vez más alto”, concluyó.



R: Gladis Lencina