La red de Jeffrey Epstein con poderosos, ricos y famosos

Miércoles, 18 de febrero de 2026

Durante años, Jeffrey Epstein fue visto como un simple financiero. Era un hombre bien conectado, amigo de ricos y famosos, con contactos en las más altas esferas de la élite mundial. Pero detrás captaba niños para tráfico sexual



Pero detrás de esa fachada operaba un sistema cuidadosamente diseñado para captar, manipular y explotar a más de mil mujeres y niñas durante dos décadas.



En los últimos días, la lista de personas vinculadas a él ha vuelto a crecer.



Los nuevos nombres han salido a la luz luego de que el gobierno de Estados Unidos publicara millones de archivos de su investigación sobre la trama de abusos sexuales.



Aquellos mencionados en los archivos no necesariamente están involucrados en delitos, y haberse relacionado con Epstein no implica ninguna irregularidad por parte de esas personas.



Pero sí muestra algo muy claro: el nivel de influencia que Epstein tenía.



El multimillonario tejió sus redes con precisión. Algunas para codearse con personas influyentes, otras para captar víctimas.