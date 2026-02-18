Un cocodrilo mató a una mujer y el dramático video se viralizó

Miércoles, 18 de febrero de 2026



Una mujer de 35 años murió tras ser atacada por un cocodrilo en un río de Simeulue, Indonesia. El hecho fue grabado y generó conmoción.



Una mujer de 35 años murió tras ser atacada por un cocodrilo de aproximadamente cuatro metros mientras recolectaba almejas en un río de la isla de Simeulue, en la provincia de Aceh, Indonesia.



El hecho ocurrió el domingo por la mañana, cuando la víctima ingresó al agua en una zona habitual para la recolección de mariscos, actividad que forma parte del sustento económico de muchas familias locales.



Según informaron autoridades policiales de la región, la mujer se encontraba acompañada por una amiga que permanecía en la orilla. En cuestión de segundos, desapareció bajo el agua tras ser sorprendida por el reptil.



Búsqueda desesperada y tensión en la ribera



Tras el ataque, vecinos y familiares dieron aviso a las autoridades y se organizó un operativo de búsqueda que incluyó a efectivos policiales y miembros del ejército local.



Testigos relataron que el animal emergió en varias oportunidades con el cuerpo de la víctima en sus mandíbulas. Las escenas fueron registradas en video por residentes y rápidamente se difundieron en redes sociales.



En medio de la desesperación, algunos vecinos intentaron ahuyentar al cocodrilo con palos y cuerdas. Finalmente, lograron recuperar el cuerpo, aunque la mujer ya había fallecido.







Intervención oficial y advertencias



Luego del episodio, autoridades locales reforzaron la vigilancia en la zona y pidieron a la población evitar actividades en áreas identificadas como hábitat de cocodrilos.



La Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Aceh intervino para coordinar el manejo del animal y prevenir nuevos incidentes.



Funcionarios del distrito remarcaron la necesidad de extremar precauciones en ríos y estuarios, donde la presencia de estos reptiles es frecuente y representa un riesgo permanente para quienes dependen de la pesca y la recolección.



Convivencia riesgosa con fauna salvaje



En Simeulue y otras regiones de Indonesia se han registrado ataques similares en los últimos años, en un contexto donde la actividad económica cotidiana se desarrolla en estrecho contacto con la fauna silvestre.



Las autoridades anunciaron que intensificarán las campañas de concientización y el monitoreo en cursos de agua para reducir la posibilidad de nuevos ataques.



