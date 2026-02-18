Miles desafiaron al régimen en homenajes a víctimas de protestas

Miércoles, 18 de febrero de 2026



Multitudes recordaron a fallecidos en protestas y lanzaron consignas contra el líder supremo en varias ciudades de Irán.



Miles de iraníes participaron en ceremonias para conmemorar a manifestantes muertos durante las recientes protestas. En distintos puntos del país se escucharon consignas contra el líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, en una jornada atravesada por un amplio despliegue de seguridad.



Las concentraciones coincidieron con los 40 días desde el momento más álgido de las movilizaciones, un período significativo en la tradición chií. Mientras el gobierno organizó actos oficiales, grupos de ciudadanos aprovecharon las ceremonias para expresar su rechazo al sistema político vigente.



Cifras en disputa y fuerte operativo



Las autoridades iraníes reconocen más de 3.000 muertos y atribuyen los disturbios a “actos terroristas”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos elevan la cifra por encima de los 7.000 fallecidos y denuncian el uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad.



Además, reportes independientes contabilizan más de 53.000 detenidos en el marco de la represión. En varias ciudades se registraron cortes de internet durante los momentos más críticos de las protestas.



Focos de tensión en distintas ciudades



En ciudades como Abadán y Mashhad se realizaron encuentros en memoria de las víctimas donde se oyeron consignas opositoras. Testigos informaron momentos de tensión tras escucharse disparos, aunque no se confirmó oficialmente su origen.



En paralelo, en Teherán se desarrollaron ceremonias oficiales en la Gran Mezquita Mosalla del Imam Khomeini, con presencia de dirigentes y mensajes de respaldo al gobierno. El presidente Masoud Pezeshkian participó en un acto religioso en Mashhad.



Acusaciones externas y negociación nuclear



El gobierno iraní volvió a responsabilizar a Estados Unidos e Israel por presunta injerencia en las protestas. En tanto, la jornada coincidió con una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Teherán y Washington en Ginebra.



La persistencia de manifestaciones, aun con menor presencia en calles y mayor expresión desde viviendas y azoteas, refleja que el malestar social continúa activo. El desarrollo de las conversaciones diplomáticas y la respuesta interna del régimen serán claves para definir el escenario político en las próximas semanas.