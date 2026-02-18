EE.UU. lanzó ataques contra tres lanchas narco: 11 muertos Miércoles, 18 de febrero de 2026 Fuerzas de EE.UU. atacaron embarcaciones sospechadas de narcotráfico en aguas internacionales; hubo 11 fallecidos.

El ejército de Estados Unidos ejecutó ataques contra tres embarcaciones señaladas por presunto narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Como resultado, 11 personas murieron y no se registraron bajas estadounidenses.



Según información oficial, dos de las lanchas fueron interceptadas en el Pacífico oriental y una tercera en el Caribe. En los procedimientos participaron unidades navales y aéreas desplegadas en aguas internacionales.



Cómo fueron los ataques



De acuerdo con el parte militar, cuatro personas fallecieron en el primer operativo en el Pacífico, otras cuatro en una segunda embarcación de la misma zona y tres más en el ataque realizado en el Caribe.



Imágenes difundidas por el Comando Sur de Estados Unidos muestran que al menos dos de las lanchas estaban detenidas al momento del impacto, mientras que la tercera navegaba a alta velocidad.



Las acciones forman parte de una campaña iniciada en septiembre de 2025 para interceptar rutas marítimas consideradas estratégicas para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.





Más de 40 ataques desde 2025



Desde el inicio de esta estrategia antidrogas, Washington reportó más de 40 operativos similares en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo acumulado de al menos 145 personas fallecidas.



El comandante Francis Donovan, a cargo de la Fuerza de Tarea “Lanza del Sur”, lidera actualmente las operaciones en la región, orientadas a desarticular corredores marítimos utilizados por organizaciones criminales.



El gobierno estadounidense sostiene que estos grupos representan una amenaza para la seguridad nacional y encuadra los procedimientos dentro de una ofensiva contra estructuras calificadas como “narcoterroristas”.







Presencia militar y foco en Venezuela



El despliegue incluye buques de guerra, aeronaves de patrullaje y tareas de inteligencia en aguas internacionales, con especial vigilancia en zonas cercanas a Venezuela, donde recientemente también se reportaron acciones similares.



En paralelo, el portaaviones USS Gerald R. Ford fue enviado a Medio Oriente junto a destructores, en una maniobra que amplía la presencia global de la flota estadounidense.





Un escenario que continúa abierto



Las autoridades norteamericanas anticiparon que los operativos contra el narcotráfico marítimo continuarán en 2026, con el objetivo de bloquear el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos y reforzar el control de rutas internacionales.



El impacto regional y las implicancias diplomáticas de esta política siguen bajo análisis, mientras crece el debate sobre el alcance y las consecuencias de las intervenciones militares en aguas internacionales.



