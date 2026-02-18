El Congreso removió al presidente José Jerí tras 130 días en el poder

Miércoles, 18 de febrero de 2026

El Parlamento lo destituyó por mayoría en Lima en medio de investigaciones por presuntas irregularidades y una fuerte crisis política.



El Congreso peruano resolvió destituir al presidente José Jerí en una sesión extraordinaria que se extendió por más de cuatro horas.



La moción fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Con esta decisión, Perú suma su séptimo mandatario en una década, reflejo de una persistente inestabilidad institucional.



Previamente, un intento para modificar el procedimiento y encaminar el proceso hacia una vacancia presidencial fue rechazado por la mayoría parlamentaria.



Investigaciones y denuncias



La salida de Jerí se produjo en un contexto de investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y cuestionamientos sobre contrataciones en el Palacio de Gobierno.



Uno de los ejes del escándalo fueron reuniones no registradas con empresarios chinos y designaciones bajo el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), un mecanismo destinado a perfiles técnicos de alta especialización.



La Contraloría solicitó documentación vinculada a esos contratos y la Fiscalía Anticorrupción abrió actuaciones preliminares para determinar responsabilidades.



El impacto del “Chifagate”



La crisis se profundizó tras la difusión de imágenes del mandatario ingresando sin registro oficial a un restaurante en Lima para reunirse con un empresario asiático con contratos estatales.



El episodio, conocido públicamente como “Chifagate”, aceleró el deterioro político. Encuestas privadas mostraron un fuerte incremento en la desaprobación presidencial durante el último mes.



A ello se sumaron denuncias mediáticas sobre supuestas irregularidades en designaciones y cuestionamientos vinculados al entorno del exmandatario.





Qué ocurre ahora en Perú



Tras la destitución, se activa el mecanismo constitucional de sucesión. El titular del Congreso deberá asumir interinamente la Presidencia hasta la elección de una nueva conducción parlamentaria y la transición prevista para el 28 de julio.



La nueva votación para definir autoridades legislativas fue convocada para hoy.



La crisis abre un nuevo capítulo de incertidumbre política en Perú, en un escenario marcado por investigaciones judiciales en curso y un creciente reclamo ciudadano por estabilidad institucional.